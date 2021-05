아세아·한라시멘트, 2021년 한국해비타트 시멘트 후원 협약

한국해비타트 '희망의 집짓기' 사업에 시멘트·드라이몰탈 전량 후원

[아시아경제 김종화 기자]아세아시멘트와 한라시멘트가 한국해비타트의 2021년 '희망의 집짓기' 건축 사업에 시멘트 및 드라이몰탈 전량을 무상 지원하기로 했다. 아세아시멘트와 한라시멘트, 한국해비타트는 18일 서울 역삼동 소재 아세아타워에서 후원 협약식을 가졌다고 밝혔다.

한라시멘트는 지난 2001년부터 매년 '희망의 집짓기' 사업에 시멘트 전량을 무상으로 지원하고 있으며, 아세아시멘트의 자회사로 편입된 2018년부터는 아세아시멘트와 공동으로 드라이몰탈도 전량 후원하고 있다. 또 매년 임직원 및 가족들이 집짓기 현장 자원봉사에도 동참하고 있다.

후원 협약식에는 양승조 아세아시멘트 전무, 황석용 한라시멘트 대표와 윤형주 한국해비타트 이사장이 참석해 협약서에 서명했다. 그간 협약을 통해 양 사는 매년 약 1억원 상당의 시멘트와 드라이몰탈을 지원해 왔으나 올해의 경우 코로나19의 여파로 건축 사업 규모가 달라질 수도 있을 것으로 예상된다.

한편, 시멘트 지원과 더불어 양 사 임직원과 가족들이 한국해비타트 건축 현장에 자원봉사자로 참여해 주거 취약계층을 위한 희망 나눔도 실천할 계획이다. 다만, 자원봉사 역시 코로나19의 확산세에 따라 계획이 변경될 수 있다.

황석용 한라시멘트 대표는 "코로나19로 사회적 불평등이 심화되고 있지만 희망의 집짓기 활동이 그 간극을 좁히고 세상을 더 따뜻하게 만들어 주리라 믿는다"면서 "회사도 할 수 있는 만큼 돕겠다"고 말했다.

