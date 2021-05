[종합] "5·18은 진행 중" 尹 메시지에 與 비판 공세...하태경 "민주당 히스테리"

[아시아경제 김소영 기자] 윤석열 전 검찰총장의 5·18 메시지를 두고 여권인사들의 비판공세가 이어지고 있다.

지난 16일 윤 전 총장은 한 언론과의 인터뷰에서 "5·18은 현재도 진행 중인 살아있는 역사"라며 "자유민주주의 헌법 정신이 우리 국민들 가슴속에 활활 타오르는 것을 증명하는 것"이라고 말했다. 그러면서 "5·18은 독재와 전제에 대한 강력한 거부와 저항을 명령하는 것"이라고 표현했다.

이에 18일 이낙연 전 더불어민주당 대표는 MBC 라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 윤 전 총장의 발언을 두고 "단순한 것은 정치에서 좋은 것이다. 그러나 너무 단순한 것 같은 생각은 든다"고 말했다. 그는 "광주를 독재에 대한 저항으로만 볼 것인가. 기본은 독재에 대한 저항인 것은 틀림없지만 다른 요소들도 많이 있다"고 에둘러 비판했다.

이날 김의겸 열린민주당 의원은 자신의 페이스북에 윤 전 총장과 전두환 전 대통령의 사진을 나란히 올리며 "윤 전 총장이 5·18을 언급하니 젊은 시절 전두환 전 장군이 떠오른다"고 비교했다.

또 장경태 민주당 의원은 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에서 윤 전 총장의 입장에 대해 "유체이탈 화법", "친일파가 태극기 든 격"이라며 맹비난했다. 그는 "지금까지 검찰이 보여줬던 반인권적, 반개혁적인 5·18과 너무나 맞지 않다고 보인다"고 비판했다.

허영 민주당 의원도 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 "윤 전 총장은 언제나 정치지향적이었기에 이 같은 그의 행보가 그닥 놀랍지는 않다"면서 "다만 권력이 아무리 좋아도 때와 장소를 고를 줄 아는 염치는 있어야 한다"고 목소리를 높였다.

17일 김남국 민주당 의원은 자신의 페이스북에 '5.18광주민주화운동을 지속적으로 편훼해 온 지만원씨를 무혐의 처분한 윤석열 전 총장(윤석열 검찰)은 '5.18정신'을 언급할 자격이 없다'는 제목의 글을 올렸다. 그는 "선택적 수사로 정치와 선거에 개입해 민주주의를 훼손하려 했던 정치 검찰이 무슨 낯으로 5·18 정신과 헌법정신을 운운하는 것이냐"며 "다시는 5·18 정신을 정치적으로 이용하지 않았으면 좋겠다"고 했다.

정청래 민주당 의원은 지난 16일과 17일에 걸쳐 연일 비판 메시지를 내놓고 있다. 그는 "직전 검찰총장으로 검찰개혁에 저항하다 사표를 낸 사람이 5·18 정신을 운운할 자격이 있는가"라며 "누울자리를 보고 발을 뻗어라. 5.18 영령들에 대한 모독이다"라고 거세게 비난했다. 이어 "정치적 흉내내기하는 것을 보니 정치적 욕심이 세게 붙었다는 생각이 든다"면서 "윤씨는 정치와 민주주의 종목에는 안 어울리는 선수 같다. 차라리 UFC가 적성에 맞을 것 같은 이미지"라고 했다.

이 같은 여권의 움직임에 하태경 국민의힘 의원은 18일 "민주당이 5·18 정신 계승을 강조한 윤석열 전 검찰총장에 대해 히스테리한 반응을 보이고 있다"고 비판했다.

하 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "5·18 정신이 민주당만의 것인가. 윤 전 총장은 5·18 정신 계승하면 안 되는가. 3·1 운동 때 독립운동에 참여하지 않은 사람들은 그 운동을 기리고 그 정신을 계승하면 안되는가"라고 반문했다.

이어 "3·1 운동 정신을 우리 국민 모두가 계승하듯이 5·18 정신은 대한민국 모든 국민이 계승해야 하는 것"이라며 "그런데 민주당은 오만과 독선이 극에 달한 나머지 대한민국의 역사까지도 독점하려 한다"고 지적했다.

하 의원은 "5·18 정신에 가장 반하는 것이자 독재로 가는 길"이라며 "민주당은 국민의힘 의원들 초청한 5·18유족회를 보면서 부끄럽지 않은가. 민주당은 5·18 유족회의 포용정신을 배우길 바란다"고 덧붙였다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr