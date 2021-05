한솔교육 핀덴 잉글리시, 유아 대상 영어 전집 ‘보카보카’ 출시

사전예약구매 성료 후 출시 기념 프로모션 진행

한솔교육(대표 김인환) 영유아 프리미엄 브랜드 핀덴 잉글리시가 지난 17일 유아 대상 영어 전집 ‘보카보카’를 출시했다고 밝혔다. 핀덴 잉글리시 보카보카는 0세~5세 대상으로 이중언어 학습 효과를 강화하기 위해 만들어진 제품이다. 미국 유명 출판사 Red chair와 독점 계약을 체결해 미국 현지에서 사용하는 원서를 통해 미국 유아가 실제 사용하는 어휘를 경험할 수 있다. 특히 수학, 과학, 사회성 등 5가지 영역의 그림책과 카드놀이로 180가지 어휘 발화를 유도하고, 스토리 그림 사전을 통해 이야기 속에서 즐겁게 어휘를 경험하고 확장할 수 있는 것이 특징이다.

또한 180장의 미션카드, 빅보드 놀이판, 플레이북, 스티커북 등 다양한 놀이환경을 제공해 부모와 아이가 함께하는 놀이식 영어 학습을 통해 자연스러운 이중 언어 노출이 가능하다. 뿐만 아니라 스토리와 연계된 노래, 애니메이션 30곡을 핀덴 플레이 애플리케이션에 수록해 학습 진행에 편의성을 높였다.

한편, 핀덴 잉글리시 보카보카는 사전예약구매를 성황리에 마치고 정식 출시 기념 프로모션을 진행한다. 17일부터 23일까지 일주일간 한솔교육몰을 통해 핀덴 보카보카를 구매한 고객 전원에게 ‘핀덴 잉글리시 공부상’을 증정한다. 또한 ‘한솔핀덴 파트너스’로 구매 시 20% 현금 페이백을 받을 수 있다. 한솔핀덴 파트너스는 사이트에서 가입 후 본인 SNS 계정 등에 한솔교육몰 제품을 홍보하고 이를 통해 매출이 발생하면 수수료를 현금으로 페이백 받을 수 있는 프로그램이다.

핀덴 잉글리시 보카보카에 대한 자세한 내용은 한솔교육몰 사이트를 통해 확인 가능하다.

