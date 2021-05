투공by이상스쿨, 이베스트투자증권과 손잡고 풍성한 이벤트 진행

이베스트투자증권 계좌 개설 지원금 최대 25,000원 및 투공 강의 10% 할인 쿠폰 증정

[사진제공 : 투공 by 이상스쿨]

대표 주식 교육 플랫폼 투공by이상스쿨이 이베스트투자증권과 손잡고 다채로운 이벤트를 진행해 눈길을 끌고 있다. 강의 할인 쿠폰 증정은 물론 투자 지원금 지급, 염승환 강사 강의 개설 기념 할인 이벤트까지 풍성한 구성으로 수강생들의 구미를 자극한다.

먼저 5월 31일까지 이베스트투자증권 계좌를 생애 최초로 개설한 신규 고객을 대상으로 투자 지원금(주식매수상품권)과 투공 강의 할인 쿠폰을 제공한다. 이베스트 모바일 앱을 설치한 후 ‘다이렉트지점’으로 관리점을 선택하고 이벤트 코드에 ‘투공’을 입력하면 이베스트투자증권에서 주식 거래 시 현금처럼 사용 가능한 투자 지원금 10,000원이 지급된다. 또 투공 로그인 후 발급 받은 쿠폰 번호를 입력하면 10% 할인 쿠폰이 발급된다.

또, 개설한 계좌로 이벤트 기간 내 100만원 이상 주식 매매를 하면 투자 지원금 15,000원을 추가로 지급한다. 해당 이벤트는 계좌 개설 이벤트를 신청한 고객에 한해 진행된다.

이베스트투자증권의 대표 브로커 염승환 강사와 함께한 HTS&MTS 강의 개설 기념 이벤트도 진행된다. 투공by이상스쿨에서 단독 공개하는 염승환 강사의 ‘주린이가 가장 먼저 배워야할 HTS&MTS 강의’는 하루 10분만 투자해도 되는 짧은 강의여서 수강하는데 부담이 없으며, 충실한 이론 설명과 실전 적용 훈련을 반복하여 어려움을 덜어준다. 또한, 초보 개인 투자자가 이해하기 쉽도록 기초 용어를 충분히 설명하며 강의 외 시각 자료를 제공하여 이해를 돕는다. 해당 강의는 투공by이상스쿨의 ‘ALL 프리패스’ 패키지 결제 시 수강이 가능하다.

염승환 강사의 강의를 수강할 수 있는 ‘ALL 프리패스’ 패키지는 5월 23일까지 파격적인 할인 및 선물 증정 이벤트를 진행한다. 수강료의 82%를 즉시 할인해주며 회원가입 시 85,000원을 추가 할인해주는 쿠폰도 증정한다. 수강 기간을 15일 추가 제공하며 강의와 함께하면 더욱 좋은 전용 교재를 증정한다. 그 외 △카카오 리틀프렌즈 이어버드 △카카오프렌즈 무선선풍기 △몽블랑 매매일지 △캐릭터 볼펜 등 주식 공부 필수템을 증정하여 즐겁게 수업을 들을 수 있다.

한편, 투공by이상스쿨은 수강료 87% 할인 및 투자 노트를 증정하는 ‘프리패스 6+6 이벤트’, 전액 환급을 제공하는 ‘0원 환급반 이벤트’, 갤럭시 프리미엄 탭을 함께 구매할 수 있는 ‘프리미엄 탭 이벤트’도 동시에 진행한다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr