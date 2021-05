제이에이치케이 코퍼레이션(아일랜드 골프, 김종화 대표)은 5월 17일 부터 네이버 밴드 '골프 좀 치는 사람들의 메카'에서 가입 회원을 대상으로 그린피 지원이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

지난 3월 부터 매월 진행되고 있는 이 이벤트는 네이버 밴드에서 모바일 또는 웹으로 참여가 가능하며 매달마다 8명식 추첨하여 그린피를 제공한다.

제이에이치케이 코퍼레이션은 지난 해 피팅클럽으로 인지도가 큰 크레이지와 어패럴 계약을 맺으며 크레이지 어패럴을 런칭하며 21년 큰 상승세를 보여주고 있다

아일랜드 김종화 대표는 "크레이지 어패럴과 함께 즐거운 라운드, 코로나 방역에 의한 건강한 라운드를 즐겼으면 좋겠다"라는 뜻을 밝혔다.

또한 아일랜드는 21년 12월 회원 참여 아일랜드 배 골프 대회를 계획하고 있다.

