교보생명, 주가 오르고 비용 줄여…1분기 당기순이익 349%↑

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 1분기 당기순이익이 4998억원으로 전년 동기 대비 349% 증가했다고 17일 공시했다.

매출액은 지난해 같은 기간보다 3.2% 감소한 5조7818억원에 그쳤지만, 영업이익은 6789억원으로 전년 동기 대비 319% 늘었다.

교보생명은 호실적을 기록한 이유로 주가 상승에 따른 변액보증손익 개선과 영업비용 감소를 꼽았다.

교보생명 관계자는 "지난해 1분기 대비 주가가 반등하고, 장기 시장금리가 상승하는 등 우호적 매크로 환경이 펼쳐지며 변액보증준비금 부담이 감소했다"며 "지난해 코로나19 사태로 크게 늘었던 특별 영업지원 비용이 줄어들며 실적이 개선됐다"고 설명했다.

또 1분기 별도 기준 지급여력비율(RBC)은 291.2%로 우수한 자본적정성 지표를 나타냈다. 연환산 자기자본순이익률(ROE)은 16.6%, 운용자산이익률은 3.44%로 높은 수익성을 보였다.

교보생명은 안정적인 보험 사업을 기반으로 한 높은 수익성과 자본 적정성에 힘입어 글로벌 신용평가사로부터 보험금지급능력평가 국내 금융사 중 최고 등급을 부여 받기도 했다.

지난달 정기평정을 통해 무디스는 교보생명의 보험금지급능력평가 신용 등급을 7년 연속 A1으로 재확인하며 등급 전망은 ‘부정적’에서 ‘안정적’으로 상향 조정했다. 또 다른 글로벌 신용평가사 피치도 교보생명의 보험금지급능력에 대해 9년 연속으로 A+등급을 유지하며 등급 전망은 안정적이라고 판단했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr