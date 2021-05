"220명의 구직자 중 173명 현장 면접 임함"

[아시아경제 라영철 기자] 경기 구리시는 "올해 구리시 채용박람회에서 구직자 51명을 현장에서 채용하는 성과를 거뒀다"고 17일 밝혔다.

시에 따르면 지난 13일 열린 채용박람회에서 ㈜케이비손보, ㈜에이스푸드, ㈜휴본, ㈜제이와이네트웍스 등 25개 업체가 참여해 현장 방문한 220명의 구직자 중 173명이 현장 면접에 임했다.

이중 구직자 51명이 현장에서 채용됐고, 추후 업체별 2차 면접을 거쳐 추가 채용할 예정이다.

일자리 교육 및 상담, 알선은 구리시 일자리 센터, 구리여성새로일하기센터에서 무료 지원받을 수 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr