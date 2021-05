구리시, '경기주택도시공사 유치 응원'‥ 릴스 영상 이벤트

[아시아경제 라영철 기자] 경기 구리시가 오는 25일까지 인스타그램을 활용한 '경기주택도시공사 구리시 유치 기원 이벤트'를 연다.

17일 시에 따르면, 이벤트는 최근 인기를 끄는 인스타그램 릴스 영상을 응모하는 방식이다. 경쾌한 음악에 맞춰 댄스 영상을 촬영한 뒤 인스타그램에 릴스 영상을 게시하고 해당 게시물의 URL 주소를 네이버폼으로 제출하면 된다.

시는 릴스 영상 총 50편(우수작 10편, 무작위 추첨 40편)을 선정해 당첨자에게 모바일 기프티콘을 증정한다. 이벤트에 응모한 작품은 구리시가 SNS 홍보 등에 활용할 계획이다.

영상을 촬영할 때 코로나19 방역 수칙을 지켜야 하며 참여 인원은 4인 이내로 제한하고 반드시 마스크를 착용해야 한다.

안승남 구리시장은 "경기주택도시공사를 구리시에 유치하기 위한 시민 열기가 결집하기를 바란다"며 "재미있는 릴스 영상을 통해 시민과 함께 즐기고 유대와 신뢰를 쌓아나가는 또 다른 소통의 장을 만들겠다"고 전했다.

현재 구리시는 경기주택도시공사 주사무소 입지 공모에 신청해 1차 심사를 통과하고, 이달 말 본선 경합을 앞두고 있다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 구리시청 홈페이지 공지 사항이나 시 공식 블로그(https://blog.naver.com/guri9279/222354400020) 등에서 확인할 수 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr