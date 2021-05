文대통령 "백신 접종할수록 더 많은 자유, 접종 독려"

김부겸 국무총리와 첫 주례 회동…"부동산 현장 혼란 막기 위해 기본원칙 조속히 결정"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 17일 김부겸 국무총리와의 첫 주례회동에서 코로나19 백신을 접종할수록 더 많은 자유가 주어진다는 점을 언급하며 백신 접종을 독려하라고 주문했다.

박경미 청와대 대변인은 이날 총리 주례 회동 결과와 관련한 서면 브리핑을 통해 "문 대통령은 '백신을 접종할수록 더 많은 자유가 주어진다는 점을 통해 백신 접종을 독려하고, 집종 속도를 높이기 위해 최선을 다하라'고 강조했다"고 밝혔다.

문 대통령은 부동산 대책과 관련해 "다양한 의견을 듣고 숙고하여 결정하되, 현장의 혼란을 막기 위해서 기본적인 원칙은 조속히 결정하라"고 지시했다.

이날 문 대통령과 김 총리 주례회동은 문재인 정부 임기가 1년 남은 상황에서 국정운영 방향에 대해 논의하는 자리였다.

김 총리는 "국정 운영의 주안점을 ‘국민 통합’과 ‘현장 중심’에 두고, 코로나19 극복과 민생 문제 해결, 경제 회복과 도약, 국민 화합·상생·포용 강화 등을 추진하겠다"고 다짐했다. 김 총리는 이를 위해 오는 22일 국무위원 워크숍을 열 계획이다.

문 대통령은 "초기 내각이 동질감을 가지고 있었던 것처럼, 마지막 1년 동안 국정과제를 이끌 장관들이 함께 의지를 다지고 마음을 모으는 워크숍은 바람직하다"고 말했다.

김 총리는 "최근 안타까운 사고가 계속되고 있는 산업재해와 아동학대와 관련하여 세심하게 살피겠다"고 말했다. 문 대통령은 공감을 표하며 "실행력을 높일 수 있는 방안을 모색하라"고 지시했다.

박 대변인은 "문 대통령과 김 총리는 사회적 갈등 해소와 소통 강화 방안 등에 대해서도 의견을 나눴다"고 전했다.

김 총리는 경제계, 종교계 등을 두루 만나며 통합을 추구하겠다고 밝혔다. 문 대통령은 각계각층 의견을 듣고 총리 중심으로 정부가 합심해 가시적 성과를 내달라고 당부했다.

