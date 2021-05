민주당 광주시당 “여·야 초월해 ‘5·18정신’ 헌법 전문에 명시해야”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시당이 여·야를 초월해 5·18 정신을 헌법 전문에 명시할 것을 촉구했다.

민주당 광주시당은 17일 5·18민주화운동 41주년 기념성명을 내고 “광주시민에게 5월은 더 나은 민주주의를 다짐하는 계기이자 나눔과 연대를 실천하는 기간이다”며 “5월 광주는 41년 전의 과거의 역사가 아니라 오늘이자 미래의 이정표다”고 밝혔다.

이어 “미얀마에서 군사쿠데타에 항의한 시민 800여명이 희생돼 41년 전의 광주가 미얀마에서 재현되고 있다”며 “광주시민들은 미얀마를 뜨겁게 응원하고 있고, 미얀마 시민이 승리하기를 간절히 바라고 있다”고 말했다.

유엔 등 국제기구의 보다 적극적인 역할을 강력히 요청했다.

민주당 광주시당은 또 “올해는 5·18민주화운동 기록물 유네스코 세계기록유산 등재 10주년이다”면서 “최근에는 5·18 당시 사흘 동안 진행된 민족민주화 대성회의 육성테이프가 공개됐고 집회를 이끌었던 전남대학교 총학생회장 고 박관현 열사의 피끓는 외침이 시민의 깊은 공감을 이뤘다”고 강조했다.

이어 “민주당 광주시당은 지난 1년간 진행한 5·18 3법(5·18 역사왜곡처벌법, 5·18 민주화운동 진상규명을 위한 특별법, 5·18 민주유공자예우에 관한 법률) 통과라는 입법적 성과를 거뒀다”면서 “더 나아가 아직 이루지 못한 5·18 광주정신을 헌법 전문에 담아 진정한 민주공화국 시대를 열겠다”고 다짐했다.

국민의힘에게도 광주정신을 헌법으로 계승하는 논의에 적극적으로 함께해줄 것을 촉구했다.

이들은 “5·18을 계승하고 미래의 자산으로 이끌기 위해서는 여·야를 초월해 5·18정신을 헌법 전문에 넣어야 말로만의 추모가 아니라 5·18정신을 온전히 계승하는 탄탄한 민주주의 역사를 새로 쓸 수 있다”고 설명했다.

더불어 “5·18을 맞아 무엇보다 숭고한 희생을 치른 희생자들의 명복을 빌고 유가족 여러분께 진심으로 위로의 말씀을 전한다”면서 “5·18 희생자들의 저항의 역사가 헛되지 않도록 저희가 더 넓은 민주주의 역사를 이뤄가겠다”고 강조했다.

그러면서 “5·18 정신을 오롯이 계승해 더 단단한 민주주의 국가를 만들 것”이라며 “불의한 권력에 용기 있게 항거한 5월 정신이 세계 속에 뻗어 나가도록 대한민국 헌법에 5·18 정신을 명시해 더 굳건한 민주주의를 실현할 것을 다짐한다”고 덧붙였다.

