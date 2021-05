"차라리 UFC해라"… 정청래, 윤석열 5·18 메시지 맹비난

[아시아경제 황수미 기자] 윤석열 전 검찰총장이 5·18 광주민주화운동 41주기를 이틀 앞둔 16일 "5·18은 현재도 진행 중인 살아 있는 역사"라는 메시지를 전하자, 정청래 더불어민주당 의원이 이를 두고 "어설픈 흉내 내기"라며 "너무 욕심이 과했다"고 비판했다. 그러면서 "정치와 민주주의 종목에는 안 어울리는 선수 같다"며 "차라리 UFC가 적성에 맞을 것 같다"라고 덧붙였다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 "윤석열의 어설픈 흉내내기"라는 제목의 글을 작성해 올렸다. 그는 윤 전 총장을 향해 "5·18 민주주의 정신을 제대로 아는가?"라고 물으며 "독재에 항거한 정신이 민주주의 정신이다. 민주주의의 기본 정신은 나라의 주인이 국민이고 모든 권력은 국민으로부터 나온다는 정신이다"라고 말했다. 그러면서 이는 "권력이 총구나 검찰로부터 나오지 않는다는 뜻"이며 "나라의 주인이 국민이라는 뜻이다"라고 강조했다.

이어 정 의원은 "검찰주의자가 민주주의를 말하다니 여름에 솜바지 입고 장에 가는 꼴"이라며 "대한민국 권력기관 중 가장 독점적 권력이 집중되어 있고, 가장 견제받지 않는 민주주의 사각지대가 바로 검찰"이라고 지적했다.

또한 "직전 검찰총장으로 검찰개혁에 저항하다가 사표를 낸 사람이 5·18 정신을 운운할 자격이 있는가?"라고 거듭 물으며 "5·18 영령들에 대한 모독이니 누울 자리를 보고 발을 뻗어라"라고 비판했다.

마지막으로 정 의원은 윤 전 총장이 "정치적 흉내내기를 하고 있다"며 "정치적 욕심이 세게 붙었다는 생각이 든다"고 말했다. 그러면서 "(윤 전 총장은) 어쩐지 정치와 민주주의 이런 종목에는 안 어울리는 선수 같다"며 "차라리 UFC가 적성에 맞을 것 같은 이미지"라고 직격했다.

앞서 윤 전 총장은 이날 언론을 통해 5·18 광주민주화운동 관련 입장을 내놓았다. 그는 "(5·18은) 자유 민주주의 헌법정신이 우리 국민들 가슴 속에 활활 타오르고 있음을 증명하는 것"이라며 "어떠한 형태의 독재와 전제든 이에 대한 강력한 거부와 저항을 명령하는 것"이라고 전했다. 또한 머니투데이 보도에 따르면 윤 전 총장은 "(5·18이) 지금의 헌법과 자유민주주의 체제를 만드는 원동력"이라며 "역사의 교훈을 새겨 어떤 독재에도 분연히 맞서야 한다. 독재와 전체주의에 대항하는 게 자유민주주의"라고도 말했다.

그는 지난해 2월 총장으로서 광주고검·지검을 방문했을 때 "광주민주화운동의 역사적 의미와 민주주의를 위한 희생정신을 깊이 새기고 현안 사건 공소유지에 사명감을 갖고 최선을 다해달라"고 직원들에게 당부하기도 했다. 그가 언급한 현안 사건은 고 조비오 신부에 대한 사자명예훼손 혐의로 재판에 넘겨진 전두환 전 대통령 사건을 뜻하는 것이었다.

