디오비 뷰티랩 남자고데기 ‘디오비 스타일러V3’ 출시

코로나19로 마스크 착용이 일상이 되면서 남성들의 경우 헤어스타일링에 더욱 관심을 쏟고 있다. 하지만 다양한 여성 헤어 기기에 비해 남성 헤어 제품은 한정돼있어 스타일링에 제약이 많았다. 게다가 미용 기기가 익숙치 찮아 옆머리 뻗침이나 반곱슬, 생머리 등의 문제를 미용실에서만 해결할 수 있었다.

이런 가운데 갈렙이엔씨에서 운영 중인 ‘디오비 뷰티랩’이 쉽고 빠르게 사용가능한 남성 고데기 제품 ‘디오비 스타일러V3’를 론칭해 주목을 받고 있다.

디오비 스타일러V3는 특허 출원한 더블 히팅콤과 클램프 스틱이 적용된 남자고데기로 짧은 모발에 볼륨과 스트레이트 스타일이 가능한 제품이다.

디오비 스타일러V3는 특히 디지털 타입의 회로를 적용해 정확한 온도 제어가 가능한 것이 특징이다. 3단계 온도 설정이 가능하기 때문에 사용자는 자신의 모발 성질에 맞는 온도를 선택할 수 있고, 안전하게 스타일링을 완성할 수 있다. 빗살 형태의 더블 히팅콤으로 모발 손상을 최소화할 수 있다.

관계자는 “디오비 스타일러 V3는 국내 특허 출원 및 해외 특허 출원, 디자인 특허 획득 등 지식재산권 우선권도 확보했다”며 “특허받은 더블 히팅콤으로 누구나 쉽게 스타일링 할 수 있을 것”이라 말했다.

이어 “화상 보호 빗살로 예민한 두피에도 사용할 수 있으며 볼륨과 스트레이트 어떠한 변형 머리에도 쉽게 쓸 수 있는 제품”이라고 설명했다.

고객들의 반응도 좋은 편이다. 매일 아침 머리 스타일링으로 고생하던 직장인 A씨는 “디오비 스타일러로 머리를 손질하다 보니 손쉽게 머리를 스타일링 할 수 있었다”며 “준비 시간도 단축돼 만족한다”고 말했다.

한편, 디오비 뷰티랩은 론칭 기념 이벤트를 진행하고 있다. 디오비 스타일러V3를 구매하는 모든 고객에게 25% 할인을 제공하고 무료배송을 지원한다. 또한 제품 구매 고객에게 및 전용 가죽 파우치도 제공할 예정이다.

