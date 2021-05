文 "당이 주도적으로 정책 마련하는 것이 바람직…'원팀'으로 노력하자"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 14일 새 더불어민주당 지도부와의 간담회에서 "당이 주도적으로 정책을 마련하는 것이 바람직하다"며, 남은 1년을 마무리하기 위해 당청이 '원팀(One Team)'이 되어 노력을 기울이자고 당부했다.

박경미 청와대 대변인은 이날 오후 브리핑을 통해 문 대통령이 간담회에서 "당이 주도적으로 정책을 마련하는 것이 필요하고 바람직하다"고 밝혔다고 전했다.

앞서 송영길 민주당 대표는 간담회 모두발언을 통해 "(내년) 3월 9일 우리가 다시 국민으로부터 신임을 받아야 문 대통령이 성공적 대통령으로 이어지는 것"이라며 "그러려면 앞으로의 모든 정책에 당의 의견이 많이 반영될 필요가 있다"고 강조했다. 이에 대해 문 대통령이 '당이 주도적으로 정책을 마련하라'고 답한 셈이다.

문 대통령은 이 자리에서 "경제정책이나 방역, 백신접종은 객관적 지표로 입증되고 국제적 비교가 가능한 만큼 그 성과를 평가할수 있다. 당당해야 한다"고 말하고, "부동산의 경우 가격안정, 투기근절, 안정적 공급을 위해 최상의 노력을 기울이자"고 당부했다.

이어 문 대통령은 "소재·부품 장비 기업이 기술자립을 위해 민·관·대기업과 중소기업간의 협업으로 위기를 극복한 것처럼 현재 반도체 패권경쟁 속에서 선도국가로 도약할 수 있도록 함께 힘을 모으자"며 "이제 김부겸 국무총리를 중심으로 국무위원들이 새 진용을 갖추고 여당 지도부도 새로 출범한 만큼, 남은 1년을 성공적으로 마무리하기 위해 당청간에 긴밀한 공조하에 원팀으로 노력하자"고 강조했다.

박 대변인은 "이번 간담회는 신임 민주당 지도부 출범을 축하하고 코로나19 극복과 민생문제 해결 등 국정현안과 관련해 원활한 당청관계를 확립하기 위한 소통의 장"이라며 "문 대통령은 민주당 지도부가 제기한 다양한 현안에 대한 발언을 청취했다"고 전했다.

이날 11시에 시작한 간담회는 12시 40분까지 100분 가까이 진행됐다.

한편 이날 송 대표는 모두발언을 통해 '수도권광역급행철도(GTX)-D 노선 문제도 전략적으로 검토해야 한다'고 강조했지만, 간담회에서 이에 대한 별도 논의는 없었던 것으로 나타났다. 청와대 핵심 관계자는 "비공개로 전환한 후 그와 관련한 논의나 대통령의 언급은 없었다"고 말했다.

김기현 국민의힘 당대표 권한대행 겸 원내대표가 '장관 임명 강행'과 관련해 대통령과의 면담을 요청한 것과 관련, 청와대 관계자는 "숙고하실 것으로 알고 있다"고 답했다.

