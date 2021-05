文 대통령, 김부겸 총리 등 국무위원에 임명장 수여

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 14일 김부겸 국무총리와 임혜숙 과학기술정보통신부 장관, 문승욱 산업통상자원부 장관, 안경덕 고용노동부 장관, 노형욱 국토교통부 장관 등 국무위원들에게 임명장을 수여했다.

청와대는 이날 문 대통령이 본관 2층 접견실에서 김 총리 및 국무위원 4인에게 임명장을 수여하고, 각 배우자에게는 꽃다발을 증정했다고 밝혔다.

문 대통령은 김 총리, 임 장관, 문 장관, 안 장관, 노 장관 순서대로 덕담과 함께 임명장을 수여했다. 각 배우자에게는 꽃다발을 증정했다. 임명장 수여식이 끝난 후 문 대통령과 국무위원들은 환담장으로 이동해 비공개 환담을 가졌다.

이날 꽃다발은 역경을 이겨내는 강인함을 뜻하는 '캐모마일', 반드시 행복해진다는 꽃말의 '은방울꽃', 헌신을 의미하는 '몬스테라'로 구성됐다.

청와대는 "코로나19를 극복해 일상을 되찾고 포용과 도약을 통해 국민들게 더 큰 희망과 행복을 안겨드릴 수 있도록 헌신해달라는 당부"라고 설명했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr