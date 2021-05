더스킨팩토리 쿤달 식물유래 세정성분이 함유된 ‘시그니처 센서티브 겔 베이지 세탁세제’ 출시

흔히 신생아나 유아가 있는 집에서는 성분을 꼼꼼하게 확인하고 제품을 엄선하여 아기 전용 세탁세제를 따로 구입해 사용한다.

유아들은 면역력이 약해 점증제 등 불필요한 성분에 의해 알레르기 등 피부 자극이 발생하기 쉬우며, 옷을 입에 넣는 행동으로 인해 잔여 세제 물이 건강에 해로운 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

특히, 가장 신경 써야 하는 성분은 세정성분인 계면활성제로 용해도가 높아 세탁 후 옷에 잔류 세제가 남지 않는 식물성 계면활성제를 사용한 제품으로 선택해야 한다.

주식회사 더스킨팩토리 쿤달에서 새롭게 선보인 ‘쿤달 시그니처 센서티브 젤 베이비 세탁세제’는 아직은 면역이 부족하고 연약한 신생아나 유아의 피부에도 부담스럽지 않은 EWG 그린 등급의 식물유래 세정성분을 사용하였다.

EWG 등급은 미국 비영리 환경단체 EWG가 원료의 안전도를 평가해 등급을 매긴 것으로, 그린 등급은 유해성이 적고 안전하다는 것을 의미한다.

‘쿤달 시그니처 센서티브 젤 베이비 세탁세제’는 순한 식물유래 계면활성제를 기반으로 베이킹 소다 성분을 더해 오랫동안 묵은 섬유 속 찌든 때를 깨끗하게 제거해 주어 세정력에 대한 걱정까지 덜어주었다.

또한, 3종 스마트 효소인 프로테아제, 아밀라아제, 펙티나제를 통해 아기와 생활하며 생기는 음식물 자국, 신체 분비물인 피지, 땀 등으로 생긴 각종 생활 얼룩을 말끔하게 제거해 주며, 4가지 유기농 추출물 로즈마리추출물, 보리추출물, 양배추추출물, 브로콜리추출물을 함유하여 섬유를 부드럽게 케어해준다.

이 외에도 ‘쿤달 시그니처 센서티브 젤 베이비 세탁세제’는 일반 세탁기와 드럼 세탁기 모두 사용이 가능한 액체 제형의 세탁세제로 찬물에도 강력하게 작용하며, 잔류 세제에 대한 걱정을 덜어준다.

주식회사 더스킨팩토리 쿤달 관계자는 “연약한 아기에게 직접 닿는 섬유에 사용하는 제품인 만큼 엄선된 성분을 담아 유아용 세탁세제를 제작했다.”라며 “앞으로도 쿤달은 가족 모두가 안심하고 쓸 수 있는 제품을 선보여 고객의 삶을 향상화 시키는데 더욱 힘쓰겠다.”라고 전했다.

한편 ‘쿤달 시그니처 센서티브 젤 베이비 세탁세제’는 쿤달 공식 홈페이지, 국내 소셜커머스, 오픈마켓을 통해 만날 수 있다.

