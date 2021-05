수도권쓰레기 4자 회동 열릴까…인천·서울 입장차 커

주도권잡기 나선 인천시 "친환경 자체 매립지 확보" 촉구

환경부·서울시 현 수도권매립지 연장 사용 시사

서울·경기, 7월 9일까지 대채매립지 재공모, 성과는 글쎄?

[아시아경제 박혜숙 기자] 수도권 최대 현안인 쓰레기 매립지 문제를 놓고 환경부와 수도권 3개 시·도 기관장이 다같이 협상 테이블에 앉을 지 관심이 쏠리고 있다.

환경부 장관이 지자체장들과 잇달아 만남을 가지면서 중재자로서 역할에 힘을 쏟는 분위기다. 문제는 ‘발생지 처리 원칙’을 논의의 출발점으로 삼는 인천시와 나머지 3자간 입장차가 커서 실제 협상까지는 속도를 내기 어려워 보인다.

한정애 환경부 장관은 지난 12일 박남춘 인천시장과 비공개 회동을 가진 후 SNS를 통해 "환경부는 앞으로도 3개 시·도와의 기관장 회의와 실무 회의를 주재해 수도권매립지 문제 해결의 타협점을 도출하도록 조정·중재자의 역할을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

박 시장도 SNS에서 "허심탄회하게 쓰레기 처리 방안에 대해 논의를 나눴고, 여러 부분에서 공감대를 이뤘다"며 "조속한 시일 내 4자가 만나 적극적인 문제 해결의 단초를 마련하기로 했다"고 언급했다.

한 장관은 앞서 지난 달 23일엔 오세훈 서울시장과도 만났다. 한 장관의 잇따른 행보는 그동안 4자 간 실무급 만남으로는 더이상 진전이 없다고 보고 수도권 폐기물 문제를 풀기 위해 기관장들을 회의 테이블로 이끌겠다는 의지로 풀이된다.

이런 가운데 박 시장은 SNS를 통해 서울·경기 단체장들에게 친환경 자체 매립지를 확보할 것을 촉구하며 협상의 주도권 잡기에 나섰다.

그는 최근 페이스북에서 "친환경 소각장과 매립지를 발생지에 조성하고 스스로 처리하는 것이 ‘지속가능한 미래’"라며 "인천이 이를 앞장서 실천하고 있듯이 서울·경기 단체장도 용기있는 결단을 내려야 한다"고 강조했다.

그러면서 인천을 제외한 환경부와 서울·경기가 대채매립지를 재공모한 것과 관련해 "일부 응모조건을 완화했지만 본질적인 면에서 1차 공모와 크게 달라진 점이 없어 결과는 같을 것"이라며 부정적 입장을 피력했다.

박 시장은 기존 수도권매립지와 다를 것 없는 대규모 지상매립에 소각시설 등 부대시설까지 집적화하는 방식을 수용할 지역은 수도권 어디에도 없을 것이라고 예측했다.

인천시가 친환경 자체매립지(에코랜드)를 조성하고 권역별로 소각장 확충에 나선 것도 이런 이유에서다. 영흥도에 들어설 에코랜드는 규모가 24만㎡로 수도권매립지(1600만㎡)의 1.5%에 불과하고, 현재의 직매립 방식과는 달리 생활폐기물 소각재와 불연성 폐기물만 묻는다. 상부에는 밀폐형 에어돔을 설치해 오염물질과 주변지역의 환경피해도 발생하지 않는다.

인천시의 자체매립지 추진에는 현 수도권매립지(인천 서구 백석동)의 2025년 사용 종료 의지가 밑바탕에 깔려있다. 이 때문에 특히 서울시와 갈등을 빚고 있는 것이다. 오 시장은 서울에 쓰레기를 매립할 장소가 없다며 기존 수도권매립지를 계속 사용하자는 입장이다. 지난 달엔 문재인 대통령을 만나 수도권매립지의 안정적인 운영을 위한 중재를 건의하기도 했다.

여기에 환경부 역시 현재 사용중인 수도권매립지 3-1공구가 2027년 이후에도 매립에 여유가 있다며 서울시와 같은 뜻을 내비치고 있다. 단 지자체의 매립량 감축 노력을 전제로 깔았다

박 시장은 "수도권 폐기물 정책의 근본적인 과제는 발생지 처리 원칙에 입각한 ‘환경정의’를 실현하는 것"이라며 "환경부는 건설·사업장 폐기물에 대한 명확한 대안을, 서울·경기는 친환경 자체매립지 계획을 제시해야 한다"고 요구했다.

그러면서 "수도권 시민의 걱정을 해소하기 위해 언제든 수도권 단체장들과 만나겠지만, 인천시민의 뜻을 배제한 수도권매립지 추가 사용은 수용하기 어렵다"는 입장을 분명히 했다.

이경호 기자 gungho@asiae.co.kr