성북구 풍수해 재난안전대책본부 운영

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 집중호우와 태풍 등 여름철 자연재난으로부터 안전한 성북구를 위해 15일부터 풍수해 재난안전대책본부를 운영한다.

먼저 성북구에서는 지난 1월부터 노후 하수관거를 정비, 하수관로 및 빗물받이를 청소함으로써 하수관로 통수능을 확보, 빗물펌프장 및 공공·민간 건설공사장, 사면시설, 돌출시설 등 총 126개소의 풍수해 취약시설물을 일제 점검, 여름철 풍수해 예방활동을 했다.

또, 기습강우 시 하천을 신속히 차단하고 주민의 대피를 안내하기 위한 진·출입 원격차단시설을 확충, 재난 예·경보시설을 점검·정비, 하천순찰단 등을 확대 운영, 노숙자 등 진·출입 차단 이후 미처 대피하지 못한 주민들의 안전을 도모, 하천 내 고립사고 등 위기상황에 대한 대응체계를 구축했다.

한편 공무원들의 전문성 강화 및 대응능력 향상을 위해 수방용 양수기 작동법 및 풍수해대비 관계자 교육을 실시(비대면)하고 관내 독거어르신 및 장애인, 저지대 지하세대 등 재난상황에 취약한 가구들에 대하여 공무원 돌봄서비스, 침수방지시설(역류방지시설, 물막이판) 무료설치 지원, 풍수해보험 단체가입 추진 등 구민의 안전 및 재산보호를 위한 구정을 실현하였다.

성북구 관계자는 “언제나 예측 불가능한 것이 자연재난인 만큼 여태껏 해온 것에 만족하지 않고 언제든 구민의 안전을 위해 선제적 대응을 할 수 있도록 긴장하고 있을 것”이라며 “침수방지시설 설치 및 풍수해보험 가입에 대하여 지자체에서 적극적으로 지원하는 만큼 많은 관심 부탁드리며 관심있으신 분께서는 가까운 동주민센터 및 성북구청 치수과에 문의하길 바란다”고 전했다.

