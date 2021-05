도봉구, 어린이보호구역 내 옐로카펫 설치 등하굣길 지킨다

5월부터 7월까지 어린이 통행 많은 초교 앞 횡단보도 대기 공간에 사인블록 및 가벽 추가 설치

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 어린이보호구역 내 옐로카펫 설치로 교통안전 지키기에 나섰다.

도봉구는 5월부터 7월까지 어린이 통행이 많은 초교 앞 횡단보도 대기 공간에 사인블록 및 가벽을 추가 설치할 예정이다.

기존에 설치된 옐로카펫은 도막형 재료를 사용해 잦은 파손이 있어 왔으므로 이번 추가 설치는 사인블록을 통해 내구성·가시성을 강화한다는 방침이다.

추가 설치 위치는 ▲도봉초 ▲신학초(2) ▲방학초 ▲쌍문초 ▲월천초 ▲창도초 ▲창원초 총 8구역이다.

구는 가시적 효과가 뛰어난 사인블록과 가벽으로 교체될 시 어린이들이 대기구간을 쉽게 인지할 뿐 아니라 운전자도 쉽게 어린이 보호지역을 식별할 것으로 기대하고 있다.

한편, 도봉구는 지난 2월 지역 내 초·중·고 등 47개교(쌍문동 15개소 ·방학동 9개소·창동 15개소 · 도봉동 8개소) 주변의 학생들이 많이 이용하는 통학로를 대상으로 교통시설물 등 보행환경을 집중적으로 점검하는 등 등하굣길 안전실태 점검에도 앞장서고 있다.

이동진 도봉구청장은 “요즘 어린이보호구역 교통안전이 사회적 화두로 떠오르고 있다”며 “도봉구는 보행자와 차량 모두가 안전한 등하굣길을 만들기 위해 부족한 것이 없는지 꼼꼼히 살피고 보완해나갈 것”이라고 전했다.

