송파구 '취업성공 일구데이' 개최

14일 오후 3시부터 송파구청 대강당에서 '취업성공 일구데이' 개최...4개 기업 80여명 구직자 참여, 1:1 대면?화상 채용면접

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 14일 오후 3시부터 송파구청 대강당에서 '취업성공 일구데이'를 개최한다.

'일구데이'는 ‘일자리를 구하는 날’이라는 뜻으로, 구인기업과 구직자를 사전 매칭해 현장에서 면접과 채용이 이어질 수 있도록 하는 소규모 채용박람회다.

송파구는 지난해에도 총 3회의 '일구데이'를 개최, 60명이 일자리를 얻는 성과를 냈다. 특히 민간과 협업 아래 정보보안 분야 우수기업을 발굴, SK인포섹, 안랩 등에 11명이 전문 직종으로 취업에 성공했다.

이번 '일구데이'는 코로나19 확산 방지를 위해 소규모로 진행된다. 생산, 피킹, 급식보조, 간호사 등의 분야에서 4개 기업의 인사 담당자와 사전 매칭한 구직자 80여 명이 1:1 면접을 실시한다.

또 일부 희망자에 대해서는 온라인 화상회의 프로그램인 ‘리모트미팅’을 활용해 비대면 화상 면접을 병행한다.

향후에도 송파구는 '일구데이' 참가 기업과 구직자를 대상으로 송파일자리센터에 구인·구직을 등록하고 취업 알선, 고용유지 등 지속적인 서비스를 제공할 계획이다.

자세한 내용은 송파구청 홈페이지 공지사항을 참고하거나, 송파구청 일자리정책담당관 또는 송파일자리센터에서 확인할 수 있다.

박성수 구청장은 “이번 '일구데이'는 코로나19와 경기침체로 취업난을 겪고 있는 구직자에게 큰 힘이 될 것”이라며 “앞으로도 구민을 위한 다양한 취업 지원정책을 실시해 일자리가 창출을 통한 경제 활력도시 송파를 만들어가겠다”고 전했다.

