서울 강서구, 22억 규모 2022년 주민참여예산 제안 사업 공모

오는 7월31일까지 주민 누구나 신청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 주민들의 참신한 아이디어가 구 예산에 담긴다.

서울 강서구(구청장 노현송)는 내년도 사업 예산을 주민들이 직접 제안하는 ‘2022 주민참여예산 제안 사업 공모’를 진행한다고 밝혔다.

주민참여예산제는 예산 편성 과정에서 제안 사업 공모, 주민 투표 등을 통해 주민 참여를 보장하는 제도다. 수요자 중심의 정책을 발굴하고 주민의 다양한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

올해 제안대상 사업은 총 22억 원 규모로 제안분야는 지역 발전을 위한 신규 시설투자사업을 비롯해 지역 현안 사업, 주민건의 사업 등이다.

복지, 문화, 안전, 환경, 교육 등 구 전반을 아울러 우리 생활 속에 꼭 필요하다고 생각하는 사업을 제안하면 된다. 단, 국·시비 보조사업, 인건비 등 의무·법정경비와 경상적경비, 공연·축제·행사성 경비, 특정단체의 지원(프로그램 등)사업, 계속비 사업은 제외다.

공모기간은 7월31일까지며, ‘강서구청 홈페이지-열린광장-주민참여예산제’를 통한 온라인 신청이나 우편(강서구 화곡로 302, 강서구청 협치분권과) 또는 이메일로 신청하면 된다.

신청 서식은 ‘강서구청 홈페이지-고시/공고’에서 내려 받을 수 있다.

접수된 의견은 오는 8월부터 소관부서 검토, 분과위원회 서면 심사, 현장 확인, 주민 투표 등 절차를 거쳐 최종 선정된다.

이외도 구는 주민참여예산제가 효율적으로 운영될 수 있도록 사업을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 관련 분야의 연구동아리도 운영하고 있다.

구 관계자는 “주민참여예산제는 주민들의 구정참여 기회를 제공하고 생활밀착형 사업을 발굴할 수 있는 좋은 기회”라며 “더 살기 좋은 강서구를 만들기 위한 사업들이 많이 제안될 수 있도록 많은 주민들의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

구는 지난해 주민참여예산 공모를 통해 장애인 힐링 프로그램 제공, 고화질 CCTV 설치 등 18개 사업에 총 20억을 편성한 바 있다.

이에 대한 자세한 문의는 강서구청 협치분권과로 하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr