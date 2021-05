강동거리문화예술공연 거리공연단 '강동버스커' 모집

21일까지 거리공연 활성화 위한 거리공연단 '강동버스커' 모집...강동버스커 선정 시 12월까지 공공기관 주최하는 각종 행사에 공연 기회 제공

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 지역문화 활성화와 예술인 활동지원을 위해 추진하고 있는 강동거리문화예술공연 거리공연단 ‘강동버스커’를 이달 21일까지 모집한다.

모집대상은 지역에 연고를 두고 있는 문화예술단체와 동아리이며 모집분야는 음악, 기악, 전통, 퍼포먼스 등 거리공연이 가능하다면 어떤 장르든 상관없다.

강동거리문화예술공연을 이끌어갈 ‘강동버스커’로 선정되는 단체 등에게는 12월까지 공공기관이 주최하는 각종 행사에 참여, 공연할 수 있도록 지원할 계획이다.

신청은 강동구 홈페이지 ‘고시/공고’ 게시판에서 신청서를 내려 받아 작성, 강동구청 문화예술과로 방문, 제출하거나 담당자 이메일(gdmunhwa5240@gd.go.kr)로 제출하면 된다.

‘강동버스커’는 제출된 서류와 공연활동 영상 심사를 거쳐 최종 선정되며 선정 결과는 홈페이지에 공개될 예정이다.

이정훈 강동구청장은 “다양한 문화예술 거리공연을 통해 코로나19로 침체된 지역사회에 활기를 불어넣을 강동버스커들을 찾고 있다”며 “지역 예술인들의 많은 관심과 참여 부탁드린다”고 말했다.

강동거리문화예술공연 사업에 대한 자세한 사항은 강동구청 문화예술과로 문의하면 된다.

