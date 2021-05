김부겸 총리 임명동의안 국회 가결…文대통령 지명 27일만

[아시아경제 전진영 기자] 김부겸 국무총리 후보자 임명동의안이 13일 국회를 통과했다.

김 후보자 임명동의안은 국민의힘이 퇴장한 가운데 재석의원 176명 중 찬성 168명, 반대 기권 1명, 무효 2명으로 가결됐다. 문재인 대통령이 지난달 16일 김 후보자를 지명한 지 27일만에 국회 문턱을 넘었다.

앞서 여야는 김 후보자와 3인의 장관 후보자 인사청문보고서 채택과 관련해 협상을 벌였지만 끝내 합의점을 찾지 못했다. 박 의장은 이에 본회의를 열어 김 후보자의 임명동의안을 직권상정했다.

국민의힘은 이날 박준영 해양수산부장관 후보자의 사퇴에 이어 임혜숙 과학기술정보통신부·노형욱 국토교통부 장관 후보자의 사퇴를 요구했다. 그러나 여당이 이를 강행처리하려 하자 ‘법치파괴 의회독재 즉각 중단하라’는 문구의 피켓을 들고 본회의장에 입장한 국민의힘은 반발의 뜻으로 표결에 불참했다.

한병도 더불어민주당 원내수석부대표는 이날 본회의 의사진행발언에서 “박 후보자가 자진사퇴했다. 문 대통령이 결단했다. 국회의장님의 요청과 야당의 요구, 민심에 화답하셨다”며 “더 이상 무엇을 더 원하느냐”라며 목소리를 높였다.

한 원내수석부대표는 “보궐선거에서 승리했다고 사사건건 발목잡고 어깃장을 놓고 국정을 마비시킬 권한은 없다”며 “이런 식의 딴죽 걸기와 발목잡기가 바로 오만”이라고 비판했다.

추경호 국민의힘 원내수석부대표는 “오늘의 일방적인 총리임명 동의안 표결은 오기인사이자 대한민국 국회에 야당이라는 존재를 거부하는 폭거”라고 일갈했다.

추 원내수석부대표는 “이제 여야 협치 의회민주주의는 끝을 알 수 없는 어둠의 터널 속으로 빠져들게 될 것”이라며 “민주당은 야당과 국민 목소리를 무시한 채 청와대 하명에만 충실한 채로 무책임한 폭주기관차에 탑승하고 있다”고 꼬집었다.

이어 “여기 계신 국회의원들은 행정부를 견제하는 민의의 대변자이지 청와대의 거수기가 아니다”라고도 덧붙였다.

배진교 정의당 원내대표는 “김 후보자는 정책적으로 미흡한 부분은 있지만 수행에는 큰 결격사유가 없다고 판단했다. 그래서 총리인준 표결 본회의에는 참여했고 그 입장에 맞게 투표할 것”이라고 밝혔다.

그러나 임 후보자에 대해선 대통령의 지명 철회를 요구했다. 배 원내대표는 “문 대통령이 부적절한 인사인 임 후보자에 대한 지명을 오늘이라도 철회할 것을 요구한다”며 “최고 국정책임자인 장관 인사가 국민 눈높이에 맞지 않게 이뤄진 것과 대통령이 누누이 밝힌 인사원칙이 무너진 것에 대해서도 국민들께 사과할 것을 요구한다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr