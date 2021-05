쿤달, ‘퓨어 앤 세이프 딥 클린 주방세제’ 레몬, 바질 등 2종 출시

주식회사 더스킨팩토리 쿤달(이하 '쿤달')이 신제품 ‘퓨어 앤 세이프 딥 클린 주방세제’(레몬 향, 바질 향)2종을 선보였다.

쿤달 ‘퓨어 앤 세이프 딥 클린 주방세제’는 식기, 야채, 과일은 물론 젖병까지 한 번에 세척할 수 있는 식품의약품안전처에서 고시한 1종 세척제로 안심하고 사용할 수 있는 제품이다.

식물유래 계면활성제를 기반으로 유용미생물로 발효한 EM발효추출물과 베이킹소다가 함유되어 세제 잔여물과 음식물 냄새 등을 깨끗하게 설거지할 수 있다.

또한, 맨손으로 설거지가 가능한 만큼 순한 사용감을 지녔으며 활성성분 18% 함유로 한 번의 펌핑만으로도 풍성한 거품은 물론 강력한 세정력을 자랑한다.

주식회사 더스킨팩토리 쿤달 김민웅 대표와 윤영민 대표는 “가족의 건강과 밀접한 연관성을 지닌 제품인 만큼 성분과 사용감에 신경을 많이 쓴 제품으로 일상 속 생활을 더 건강하게 만들어 줄 것이다.”라며 “앞으로도 소비자들의 니즈에 맞게 좋은 성분, 순한 성분을 담아 제품 본연의 가치에 초점을 맞춰 제품을 선보이겠다.”라고 전했다.

한편, 쿤달 신제품 ‘퓨어 앤 세이프 딥 클린 주방세제’는 레몬 향, 바질 향 2종이 준비되어 있으며, 쿤달 공식 홈, 국내 소셜커머스, 오픈마켓을 통해 만날 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr