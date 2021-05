프리랜서 마켓 ‘온마(주)’, 서울디지털대학교 산학협력 체결

서울디지털대학교와 온마(주)는 산업체 위탁교육 협약을 체결함에 따라 온마 임직원이 입학 시 입학금 전액과 매 학기 수업료 일부 장학혜택을 받게 됐다.

앞서 서울디지털대학교는 교육부가 선정한 스마트러닝 구축 및 운용 선도대학으로 시공간 제약 없는 강의를 통해 산업체 재직자의 전문 인력 발전 기회와 졸업 후 대학원 진학을 돕고 있다.

경영학과, 세무회계학과, 법무행정학과, 컴퓨터공학과, 소프트웨어공학과, 미디어영상학과, 디자인학과, 문예창작학과 등 30개 전공 신/편입학 학위 과정과 39개 자격증 과정이 있다. 최대 1년 조기 졸업, 복수전공, 전과 등 유연한 학사제도가 운용되고 있다.

또한 미국, 일본, 중국 등 해외 정부 및 대학 국제 교류뿐만 아니라 서울교대, 한국외대, 항공대 등 전국 72개 대학과 학점교류 연합 대학 네트워크를 구축하고 있다.

서울디지털대학교 이영수 총장 직무대행은 “온라인 마케팅 휴먼 클라우드 서비스를 제공하는 프리랜서 마켓 온마(주)와 온라인대학의 선두주자 서울디지털대학교 양 기관의 산학협력 체결을 매우 뜻깊게 생각한다”라며 “다양한 전공 및 자격증 교육과정 수강을 통해 현장의 실무에 더해 이론 전문가로 거듭날 수 있기를 기대하며, 금번 우리 대학과의 산학협력을 통해 양 기관이 함께 성장과 번영을 도모할 계기가 되기를 기원한다”라고 전했다.

온마 주식회사 정운화 대표는 “맹자께서 말씀하시기를 불위야 비불능야(不爲也 非不能也)라 하셨다. 하지 않는 것이지 하지 못하는 게 아니라는 뜻이다”라며 “모든 직원이 존중받고, 각자 자기의 업무영역에서 전문성을 배가시키며, 임원진이 되고자 하는 직원은 석사, 박사 학위 취득까지 기꺼이 지원하는 회사를 만들고자 한다”라고 말했다.

서울디지털대학교는 국방부, 국토교통부, 기획재정부, 중소벤처기업부, 경찰청, 국세청, 특허청, 방위사업청 등 중앙부처와 공공기관을 비롯해 삼성, LG, SK, GS 본사 및 계열사 등의 산업체 1,250여 기관과 협약이 체결돼 다양한 장학혜택을 부여하고 있다. 교내 장학 외에도 소득 분위에 따라 차등 지급하는 국가장학금 혜택도 있다.

한편 서울디지털대학교는 서울대, 연세대, 고려대, 성균관대, 서강대 등 51.8%의 국내외 명문 대학원 진학률을 기록하고 있으며 사이버대학 최초로 사법고시, 공인회계사, 로스쿨 합격자를 배출했다. 또한, 미국 캐롤라인대, 경희대, 아주대, 세종대 등 14개 대학원과 자매결연이 맺어져 있어 서울디지털대학교에서 학위를 받은 온마 임직원이 자매결연 대학원 입학 시에는 매 학기 수업료 10~50%의 장학혜택을 받을 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr