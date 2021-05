‘천안 한양수자인 에코시티’, 오는 15~16일 예비당첨자 계약 진행

천안 풍세지구에 들어서는 3,200세대 미니신도시급 대단지, 실수요자는 물론 광역 투자 수요자들에게도 높은 관심

충남 천안시 풍세지구에 3,200세대 대단지로 조성되는 ‘천안 한양수자인 에코시티’가 예비당첨자 계약을 진행한다.

교보자산신탁에 따르면 ‘천안 한양수자인 에코시티’는 오는 15~16일 양일간 모델하우스에서 일부 미계약분에 대한 예비당첨자 계약을 진행한다.

15일에는 59㎡, 84㎡A, 84㎡C 타입 순으로, 16일에는 75㎡, 84㎡B, 84㎡D 타입 순으로 예비당첨자 추첨 및 계약이 이뤄지며, 추첨시간은 각각 10시와 13시, 15시에 예정돼 있다. 각 타입별로 추첨시간 30분 전부터 입장이 가능하며, 예비당첨자 추첨 후 바로 계약이 진행된다.

천안 최대규모 분양단지로 주목을 받고 있는 ‘천안 한양수자인 에코시티’는 지하 2층~지상 29층, 30개동의 미니신도시급 규모를 자랑하며, 이에 걸맞는 풍성한 조경과 다양한 커뮤니티, 특화설계 등으로 주목을 받아왔다.

단지 내 5만5,241㎡에 달하는 풍부한 조경면적을 갖췄으며, 입주민들이 굳이 멀리 외출하지 않고 여가와 운동, 쇼핑 등을 단지 내에서 즐길 수 있도록 커뮤니티시설과 근린생활시설 역시 대규모로 들어서는 등 원스톱 단지로 조성된다.

입지 또한 뛰어나다. 천안의 명소 ‘태학산자연휴양림’을 비롯해 태화산, 발장골산, 청룡산 등이 배후에 위치한 대표적인 숲세권 단지로,생태공간과 산책로가 있는 풍서천과도 인접해 있다.

또한, KTX와 SRT, 그리고 수도권 1호선을 이용할 수 있는 천안·아산역을 비롯해 경부고속도로와 천안~논산고속도로, 천안~평택고속도로(2023년 예정), 43번 국도(세종로)는 물론 평택항 및 청주공항 접근성이 뛰어나며, 풍세초등학교와 용정초등학교, 광풍중학교 및 단국대와 호서대 아산캠퍼스가 멀지않은 곳에 위치해 원스톱 교육 인프라까지 갖추고 있다.

‘천안 한양수자인 에코시티’는 지난 11일까지 받은 정당계약에서도 높은 계약률을 달성하는 등 순항 중이며, 비규제지역 분양단지로 지역민들은 물론 광역 투자 수요자들에게도 높은 관심을 받고 있다.

모델하우스는 천안아산역(KTX)과 아산역(지하철1호선) 인근 충남 아산시 배방읍 인근에 위치해 있으며, 코로나19 감염증 확산 방지를 위하여 사전예약제 및 홈페이지의 e-모델하우스로 운영하고 있다.

