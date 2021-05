엔씨엠, CCM 비전 선포식 개최

'국내 최고 수준의 제품과 서비스를 제공하는 기업’으로 도약 의지‘

엔씨엠(대표 김형중)은 지난 29일 CCM 비전 선포식을 개최했다. CCM은 소비자 중심 경영 인증제도로서 2019년 업계 최초로 CCM 인증을 받았다. 올해 역시 CCM 연속 인증을 통해 창립 이후 꾸준히 실천해 온 엔씨엠의 고객 중심 경영을 인정받을 예정이다.

?CCM 인증제도란 기업의 모든 활동을 소비자 관점에서 소비자 중심으로 구성하고 관련 경영활동을 지속적으로 개선하고 있는지 한국소비자원이 평가하고 공정거래위원회가 인증하는 제도다.

엔씨엠의 이러한 노력으로 점진적으로 운영시스템이 개선됐고, 대?내외 환경여건 변화와 소비자의 요구에 능동적으로 대응해 조직과 기능이 성장?발전될 것이 기대된다는 평을 받았다.

김대표는 이번 CCM 비전 선포식을 통해서 ‘한번 경험하면 다시 찾는, 재구매율 1위 브랜드’란 새로운 비전을 힘차게 선포하며, ‘고객중심’, ‘사회공헌’, ‘도전정신’을 핵심가치로 제시하였다.

또한, CCM에 저명한 외부전문가를 초빙하여 전사 대상 교육을 실시하기도 하였다.

김형중 대표이사는 “앞으로도 고객의 목소리를 중심으로 고객 서비스 향상에 매진하고, 고객이 체감할 수 있는 지속적인 성장을 이뤄나갈 것”이라고 전했다.

