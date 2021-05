빅히트 뮤직, 팝 뮤직 프로듀서 발굴 위한 오디션 개최

2021 Next New Creator with BIGHIT MUSIC’ 오디션 개최 공고문. 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 최동현 기자] 방탄소년단(BTS) 소속사 빅히트 뮤직이 팝 뮤직에 특화한 크리에이터를 공개 모집한다.

빅히트 뮤직은 13일 ‘NNC(Next New Creator) 프로젝트’ 공식 홈페이지를 통해 글로벌 음악 시장에 도전할 팝 뮤직 특화 프로듀서를 발굴하는 ‘2021 Next New Creator with BIGHIT MUSIC’을 개최한다고 밝혔다.

지원은 공식홈페이지에 마련된 온라인 접수를 통해 가능하다. 오는 17일 오전 10시부터 개시된다. 글로벌 음악 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있는 역량과 감각을 담은 데모를 제출하면 된다. 만 14세 이상이면 성별과 국적, 학력, 경력에 상관없이 누구나 지원할 수 있으며, 개인 혹은 팀으로 지원 가능하다.

예선과 본선을 거쳐 최종 우승 1인 혹은 1팀이 선정된다. 최종 우승자와 팀에게는 상금 500만원이 지급되며, 심사 결과에 따라 빅히트 뮤직 인하우스 프로듀서로 선발될 기회가 주어진다. 자세한 내용은 오디션 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

한편, 2016년부터 ‘NNC 프로젝트’를 개최해 온 빅히트 뮤직은 이를 통해 매년 국내외의 유망 신인 프로듀서를 발굴, 음악적 역량을 발휘할 수 있도록 지원하고 다양한 기회를 제공하고 있다.

