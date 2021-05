[아시아경제 이기민 기자] 미국 노동부는 4월 소비자물가지수(CPI)가 지난해 4월보다 4.2% 올랐다고 12일(현지시간) 밝혔다.

전문가 전망치 3.6%를 0.6%포인트 웃돈 상승폭이다.

전월 대비로는 0.8% 상승해 역시 전문가 전망치 0.2%를 크게 상회했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr