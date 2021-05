[아시아경제 박지환 기자] 인천의 한 노래주점에서 실종됐다가 업주에게 살해된 것으로 확인된 40대 손님의 시신이 사건 발생 20일 만에 인천 철마산에서 발견됐다.

12일 인천경찰청에 따르면 경찰은 이날 오후 7시 30분쯤 인천시 부평구 철마산 중턱에서 수색 작업을 하던 중 지난달 22일 인천시 중구 신포동 한 노래주점에서 살해된 40대 A씨의 시신을 발견했다.

발견 당시 A씨 시신은 심하게 훼손된 상태였으며, 풀숲에 널브러져 있었던 것으로 확인됐다.

경찰은 앞서 이날 오전 8시 30분쯤 살인 및 사체유기 혐의로 체포한 30대 노래주점 업주 B씨를 추궁한 끝에 살해 사실을 자백 받은 데 이어 시신 유기 장소를 파악했다.

