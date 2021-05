[아시아경제 송승윤 기자] 서울 동대문구 배봉산에서 등산 중 실종된 60대 남성이 숨진 채 발견됐다.

12일 서울 동대문경찰서에 따르면 전날 남편 A씨가 배봉산에 등산을 하러 갔다가 돌아오지 않았다는 아내의 신고가 경찰에 접수됐다.

경찰은 신고를 받고 강력팀과 기동대 등 경력 약 100명과 구조견 등을 동원해 인근을 수색했다. A씨는 이날 오후 3시 30분께 배봉산 정상 부근에서 숨진 채 발견됐다.

A씨는 평소 지병을 앓고 있었으며 발견 당시 극단적 선택을 한 정황이나 타살 혐의점은 없었던 것으로 전해졌다. 배봉산은 해발 106m 정도의 낮은 산으로 산세가 험하지도 않아 실족사했을 가능성은 낮은 것으로 경찰은 보고 있다.

경찰은 조만간 국립과학수사연구원에 A씨 시신의 부검을 의뢰해 정확한 사망 원인을 확인할 예정이다.

