[내일날씨]전국 낮 최고기온 30도 초여름 날씨...미세먼지 '보통'

[아시아경제 박지환 기자] 13일에는 전국 대부분 지역에서 낮 최고 기온이 30도까지 오르며 초여름 같은 날씨를 보이겠다.

12일 기상청에 따르면 13∼14일 전국 대부분 지역의 낮 기온이 평년(15∼27도)보다 4∼7도 높아 덥겠다. 특히 수도권·충청권·전라권·경부 서부 내륙은 30도를 오르내리겠다.

13일 아침 기온은 전국 대부분 지역이 15도 안팎, 강원 산지와 경북 북동 산지는 10도 안팎을 기록할 전망이다. 지역별 아침 최저기온은 11∼17도, 낮 최고기온은 18∼30도로 예상된다.

낮 기온이 오르며 지표면 가열에 따른 대기 불안정과 기류수렴이 발생해 강원 중·남부 산지는 13일 오후 구름이 많고 한때 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은 5㎜ 내외다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음~보통' 수준으로 예상된다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr