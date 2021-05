규제 폭탄에 공급가뭄 더해진 강남, 하이엔드 오피스텔 인기 뜨거워

- 오피스텔 등 틈새 주거상품 투자자, 실수요자 모두 몰리며 몸값 고공행진 中

- 강남 대표 오피스텔로 거듭날 ‘루카831’ 홍보관 전화 문의 이어져

서울 강남권에서 하이엔드 오피스텔의 인기가 높아지고 있다.

정부가 부동산 시장 안정화를 위해 대출규제 강화, 세제 개편 등 다양한 규제를 쏟아내면서 아파트를 대신할 투자처를 찾는 수요자들이 오피스텔로 눈을 돌리고 있기 때문이다.

특히 서울 강남권의 경우 재건축을 통해 신규 공급이 이뤄져야 하는데 이마저도 여의치 않게 되면서 고급 주거단지를 찾는 실거주 수요까지 하이엔드 오피스텔로 관심을 돌린 것으로 분석된다.

오피스텔은 청약통장 없이도 누구나 청약 할 수 있고, 주택수에 포함되지 않아 1순위 자격유지도 가능해 수요자들에게는 최적의 투자처로 꼽힌다.

특히 강남권은 아파트뿐만 아니라 하이엔드 오피스텔 공급도 부족한 상황으로 희소성도 크다. 업계 전문가는 “주택시장 규제 강화와 공급부족의 상황 속에서 하이엔드 오피스텔은 자산가들을 사로잡기 충분한 매력이 있다”라고 말했다.

이러한 가운데 서울 강남구에서도 업무, 상업, 교통, 문화 등 각종 인프라의 중심지 강남대로에 위치한 ‘루카831’에 수요자들의 관심이 집중되고 있다.

서울시 강남구 역삼동 831-11외 5필지 일원에 위치하며, 지하 7층~지상 29층, 337실 규모에 전용면적 50~71㎡로 구성된다.

청약 접수는 5월 17일(월)~18일(화)에 한국부동산원 청약홈에서 실시하고 24일(월)에 당첨자 발표, 26일(수)에 계약을 진행한다. 위탁사는 마스턴제67호강남원PFV㈜이이고, 시공사는 현대엔지니어링이 맡았다.

단지는 강남역 삼성타운을 비롯해 테헤란로와 서초 법조타운 등 강남 주요 지역 접근성이 뛰어나고, 신세계백화점 강남점 등 쇼핑 시설은 물론 국립도서관과 예술의전당 등 문화 시설까지 풍부한 자리에 위치해 다방면에서 풍요로운 생활이 가능하다.

교통 역시 단연 최고다. 강남대로변에 있어 올림픽대로, 경부고속도로 등을 쉽게 이용할 수 있고, 신분당선과 2호선이 지나는 더블 역세권인 강남역이 도보 5분 이내에 위치한 역세권이다. 강남역은 신사까지 연결하는 신분당선 연장선 1단계 구간이 오는 2022년 개통 예정이다.

앞으로 가치를 높일 개발호재도 많다. 주변 서초대로 일대 롯데칠성 부지, 코오롱 부지, 라이온미싱 부지 등이 국제 업무·상업 복합 중심지로 개발될 예정이며, 서리풀공원 인근 옛 정보사 부지도 첨단기업과 자연, 문화 공간 등이 어우러진 대형 오피스타운으로 탈바꿈할 전망으로 개발에 따른 가치 상승도 당연시된다.

일대를 대표할 랜드마크로 만들어줄 우수한 설계도 눈길을 끈다. 단지는 특화설계를 도입해 건물 입면 전체에 아치 형태를 적용, 고급스러움을 더했다. 내부도 현관 입구부터 아치형 터널을 배치해 시각적인 아름다움과 함께 프라이버시를 보호하도록 했다.

주력인 전용 54㎡A타입의 경우 층고를 기존 오피스텔보다 높은 약 2.9m로 설계해 탁 트인 조망과 뛰어난 개방감을 선사한다. 특히 창가에 배치된 약 2.7m 길이의 윈도우시트는 휴식과 독서 등의 개인 생활뿐 아니라 재택 근무시 업무공간으로도 사용할 수 있으며, 11자형 주방에는 길이 약 2.7m의 아일랜드 테이블을 배치하는 혁신적인 평면 설계를 선보인다. 또한 스타일러, 세탁기, 건조기를 한 번에 놓을 수 있는 드레스룸 공간을 별도로 마련하고, 타입에 따라 욕조까지 설치된다.

최상층에는 고급호텔에서 볼 수 있던 인피니티풀까지 적용돼 도시 전경을 내다볼 수 있다. 이밖에도 호텔식 컨시어지 서비스를 제공해 발레파킹과 무인 택배함 등 입주민을 위한 각종 서비스를 지원한다. 1~2층에는 상업시설을 조성해 편의성을 높일 계획이다.

‘루카831’ 홍보관은 프리미엄 카페&다이닝 공간인 ‘루카키친’과 모델하우스가 결합된 신개념 모델로 조성됐으며, 감각적인 내부 인테리어로 청담동의 새로운 명소로 많은 관심을 받고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr