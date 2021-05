DGB대구은행, 소상공인·자영업자 지원 어깨동무종합지원센터 개소

[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 ‘고객을 부자로 만드는 1등 조력 은행’이라는 목표와 소상공인 지원을 통한 지역 경제 활성화를 위해 자영업 및 소상공인 지원 전담센터 ‘어깨동무종합지원센터’를 개소하고 12일 개소식을 개최했다고 밝혔다.

지역 자영업자와 소상공인의 창업 및 매출증대를 위한 종합지원을 목적으로 하는 어깨동무지원센터는 수성동 본점 디플렉스 1층에 자리했다. 전문 컨설턴트, SNS마케터 등 5명의 전담 직원이 상주한다. 추후 세무사, 노무사, 변호사, 부동산 전문가 등의 전문 자문 위원단을 구축하고 제조업 관련 소상공인을 위해 DGB혁신금융선컬팅센터에서 20여명의 컨설턴트를 지원할 예정이다.

어깨동무종합지원센터는 상담 및 교육 컨설팅 등의 대면 지원은 물론 코로나19 시대 언택트 업무 지원을 위한 비대면 관련 서비스를 지원해 금융지원, 경영컨설팅, 교육훈련 지원 프로그램을 운영한다. 소상공인의 자금 애로 사항 해결을 위한 금융상담 및 유관기관 지원사업 연계 방안 자문, 창업·상권분석·사업타당성·마케팅 분야 경영컨설팅을 비롯해 소상공인 및 자영업자 관련 협회 및 다수의 교육생을 모집하여 역량강화 교육을 지원한다는 방침이다.

상담을 원하는 소상공인 및 자영업자는 전담 전화 및 상시 센터 방문으로 가능하며, 상반기 중 IM샵 앱을 통한 상담 신청 절차도 완료한다는 목표다. 또한 ‘찾아가는 경영 지원’을 실시, 컨설턴트가 직접 사업장을 방문해 현장 밀착형 컨설팅을 진행하고 청년 창업 및 재창업자에 대한 지속적인 지원으로 청년 창업 성공사례도 발굴할 예정이다.

언택트 시대 비대면 서비스 개발 및 진행에 어려움을 겪는 소상공인 및 자영업자를 대상으로 한 다양한 디지털 교육도 눈에 띈다. UCC공모전, 홍보영상 제작 및 SNS마케팅 지원을 통해 상품개발, 온라인 판매, 프랜차이즈화 지원에 시너지 효과를 기대하고 있다.

이를 위해 시범적으로 센터 개소를 기념해 지난 3월부터 한 달 여간 지역 식음료업계 자영업자를 돕기 위해 ‘DGB대구은행 대구·경북 맛집 UCC공모 숨맛꼭질’ 이벤트도 실시했다. 고객의 자발적인 참여와 홍보를 유도하고 지역 자영업자의 홍보를 위해 실시한 공모전에는 총 63편의 영상이 응모해 전체 뷰 수가 15만 뷰를 돌파하였으며 촬영된 63개의 자영 업소는 추후 현장 방문을 통해 지원 방안을 살필 예정이다.

임성훈 행장은 "‘적극 발굴해 널리 알리고 돕겠다’는 마인드는 곧 어깨동무종합지원센터의 개설 목표로, DGB의 소상공인 지원 UCC공모전이 전국적인 브랜드가 될 수 있도록 지원 및 유관기관들과의 협업을 모색하겠다”면서 “원스톱 지원을 위한 어깨동무종합지원센터를 통해 소상공인 및 자영업자의 애로사항을 세심히 살피고 해결해 소상공인 및 자영업자들이 신뢰하고 제일 먼저 찾을 수 있는 곳으로 만들겠다”는 목표를 밝혔다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr