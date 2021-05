국립5·18민주묘지 참배…기자 간담회도 예정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 유승민 전 의원이 5·18민주화운동 41주년을 앞두고 광주를 찾는다.

12일 국민의힘 광주광역시당에 따르면 유 전 의원은 오는 17일 광주를 방문해 국립5·18민주묘지를 참배한다.

참배에 앞서 광주광역시의회 기자실에서 기자들과 간담회를 갖는다.

간담회에서 유 전 의원은 정권 교체와 국민 통합을 위한 의지와 각오를 밝힐 예정이다.

