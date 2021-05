선생님과 AI의 초밀착 관리로 전 과목 홈스쿨링 가능한 '와이즈캠프'

코로나19의 재확산으로 가정에서 학습하는 초등 홈스쿨링 콘텐츠에 대한 인기가 높아지고 있다. 홈스쿨링은 밖으로 나가지 않더라도 가정에서 배움을 얻을 수 있고, 학생의 필요에 따라 맞춤식 교육을 할 수 있다는 장점을 지닌다.

다만 홈스쿨링은 학교의 선생님처럼 즉각적인 피드백이 어렵고, 학습 진도 등 학습관리가 어렵다는 단점을 지닌다. 이처럼 학습 방향 등에 대한 체계적인 학습관리가 이뤄지지 않는다면 홈스쿨링을 하는 의미가 없어질 수 있다.

이 가운데 비상교육 와이즈캠프는 선생님과 AI의 초밀착 관리로 전 과목 홈스쿨링 가능한 콘텐츠를 선보여 업계 관심이 높아지고 있다.

와이즈캠프는 현재 AI 학습 솔루션, 라이브 화상수업, 1:1 전화 튜터링 등의 '비주얼코칭'을 선보이고 있는데, 이는 학생들의 체계적인 학습관리를 가능하도록 한다.

우선 AI 학습 솔루션은 AI 몰리, AI 맞춤 리포트 등으로 나누어진다. AI 학습 친구 몰리는 수업 중 아이들의 시선데이터를 저장, 아이트래킹 기술로 학습 시 집중하지 않는 경우 집중하라고 알려주기도 하고 스트레칭을 유도하기도 한다. AI 몰리는 학습 시작 때부터 마칠 때까지 200% 몰입할 수 있도록 리드한다. 이와 같은 학습데이터는 학부모 앱을 통해 저장되며, AI 맞춤 리포트로 확인할 수 있다.

업계 유일한 라이브 화상수업은 홈스쿨링 시 어려운 동료학습이 가능하다. 전국의 같은 학년 친구들, 담당 선생님과 함께 라이브로 학습할 수 있는 시간으로, 전 과목 강의 가능한 선생님이 설명을 하면 학생 한 명씩 돌아가며 질문하고 발표할 수 있는 기회가 주어진다.

이외에도 1:1 전화튜터링은 담당 선생님과 통화로 학습적인 부분의 피드백을 받을 수 있는 시간이다. 학생과 학부모와의 통화로 진도나 학습 상태를 정확하게 파악하고 피드백하기 때문에 체계적인 학습관리가 가능하다.

와이즈캠프는 비주얼코칭 학습 관리 시스템 뿐만 아니라 전 과목 비주얼씽킹 학습으로 교과 연계성도 높이고 있다. 비주얼씽킹은 초등학교 수업 현장에서도 사용되는 학습법으로, 와이즈캠프에서는 '개뼈노트' '말뼈사전' '교과서 글뼈읽기' 등으로 선보이고 있다. 이는 개념을 체계적으로 정리하고, 자기주도 학습 능력을 기를 수 있도록 유도한다.

관계자는 “홈스쿨링에 대한 수요가 늘면서 많은 학부모들이 홈스쿨링 콘텐츠를 선택하고 있다. 다만 홈스쿨링의 효과를 높이기 위해서는 체계적인 학습관리가 가능한지 등의 여부를 살펴야 한다” 면서 “와이즈캠프에서는 업계 유일한 쌍방향 라이브 화상수업을 제공하고, 발표형 수업 및 전 과목 수업을 통해 학교 수행평가까지 대비할 수 있다” 고 밝혔다.

한편 와이즈캠프는 5월 무료 체험을 신청하면 100% 비상교육 수학 문제집, 초등 급수 한자 문제집을 증정한다. 또한 200명 추첨을 통해 드림아트 미술세트, BHC 뿌링클 치킨 세트, 백화점 상품권, 아이스크림과 커피 교환권을 증정한다. 또한 최근 오픈한 누리와캠 정회원으로 등록하면 신세계 상품권을 전원 증정한다.

