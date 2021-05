[아시아경제 박종일 기자] 서양호 중구청장은 10일 노현승 서울 강서구청장 지명을 받아 '119 릴레이 챌린지' 캠페인에 동참했다.

119 릴레이 챌린지는 지난해 소방의 날을 맞아 '작은 불은 대비부터, 큰 불은 대피 먼저'라는 슬로건으로 주택용 소방시설 설치를 권장하기 위해 시작된 캠페인이다.

'하나의(1) 집·차량마다', '하나의(1) 소화기·감지기를', '구(9)비합시다'라는 문구의 피켓 인증사진을 사회관계망서비스에 게시하고 다음 참여자를 지명하는 방식으로 진행된다.

서양호 중구청장은 다음 릴레이 챌린지 주자로 이정희 중부소방서장을 지목했다.

서양호 중구청장은 챌린지에서 "주택용 소방시설 설치로 가족과 이웃의 안전을 지킬 수 있다"며 "화재피해를 줄이기 위해 주민들의 적극적인 관심과 참여를 바란다"고 당부했다.

