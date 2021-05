은평둘레길 숲해설 프로그램 운영

은평둘레길 코스·연령별 맞춤 프로그램 운영...사전예약 후 무료로 이용 가능…회 당 10명으로 인원 제한

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 코로나19로 사람들이 붐비지 않는 숲(자연)에서 휴식을 즐기려는 사람들이 늘고 있는 가운데 은평구 둘레길에서 지친 몸과 마음을 치유할 수 있는 ‘은평둘레길 숲해설 프로그램’을 11월까지 운영한다.

이번 프로그램은 숲해설사가 유아부터 성인까지 참여연령에 맞는 전문적이고 체계적인 숲해설 프로그램을 제공, 둘레길을 돌며 숲과 자연을 느끼고 체험할 수 있는 것이 특징이다.

특히, 성인을 대상으로 프로그램을 특화할 예정이다.

숲해설 프로그램은 서울시공공서비스예약 사이트에서 사전예약 후 무료로 이용이 가능, 사전예약을 통해 회 당 최대 10명으로 인원을 제한할 예정이다.

김미경 은평구청장은 “숲의 긍정적인 기능을 통해 이용객들이 자연을 이해, 숲이 주는 편안함 속에 일상에 쌓인 긴장감을 풀고 숲에 대한 관심을 갖길 바란다”고 말했다.

