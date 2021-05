EU, 백신 공급 지연에 AZ와 또 소송전

[아시아경제 조유진 기자] 유럽연합(EU) 행정부 격인 집행위원회가 백신 공급 지연을 이유로 아스트라제네카(AZ)에 소송을 제기했다.

11일(현지시간) EU 집행위 측 변호인은 이날 벨기에 법원에 제기한 소송 심리에서 이 회사 측에 내달 말까지 최소 1억2000만회분의 백신을 배송할 것을 요구했다.

EU 집행위는 지난 4월 말 아스트라제네카를 상대로 첫 소송을 제기하고 영국에 있는 이 회사 공장에서 생산된 코로나19 백신을 즉시 EU로 배송할 것을 요구한 바 있다.

이번 두 번째 소송은 아스트라제네카에 대한 벌금으로 이어질 수도 있다고 외신들은 전했다.

이번 소송의 목적은 백신이 계약대로 배송되도록 하기 위한 것이지만 벌금이 계약 의무 준수에 도움이 된다면 이를 요구할 수 있다고 EU 집행위 대변인은 말했다.

EU 집행위와 아스트라제네카는 올해 초부터 백신 공급 지연 문제로 갈등을 빚고 있다.

