마이데이터 앱 알다, 삼성증권과 실시간 대출비교 연동 서비스 출시

대출 관리 특화 마이데이터 앱 알다를 서비스하는 팀윙크는 삼성증권 mPOP 앱에서 알다의 실시간 맞춤 대출 비교 솔루션을 이용할 수 있도록 하는 연동 서비스를 출시한다고 11일 밝혔다.

'알다'는 지난 2020년 3월 실시간 맞춤 대출 비교 솔루션을 출시한 바 있다. 은행 방문 및 별도 서류 제출 없이 비대면으로 금융사들의 대출 상품을 한 번에 비교하는 서비스로 앱에서 간단한 정보를 입력하면 확정 대출한도와 확정 금리를 실시간으로 확인할 수 있다. 지난 2019년 금융위원회 혁신금융서비스로 지정된 알다는 서비스 론칭 이후 취급액 규모가 약 1,900% 성장하는 등 가파른 성장세를 이어 나가고 있다.

이번 연동 서비스는 별도의 앱 설치 없이 '알다'의 맞춤 대출 비교 서비스를 mPOP앱을 통해 이용할 수 있도록 한 것이 특징이다. mPOP 이용자는 알다의 대출 비교 서비스를 통해 △BNK경남은행 △BNK부산은행 △키움예스저축은행 △스마트저축은행 △예가람저축은행 △JT친애저축은행 △OK저축은행 △웰컴저축은행 △동원제일저축은행 △상상인저축은행 △유진저축은행 △JB우리캐피탈 등 12개 금융사의 대출 상품을 실시간으로 비교할 수 있다.

팀윙크 양현석 사업개발팀장은 “이번 mPOP과 협업을 통한 혁신금융서비스 채널 확대는 주식 투자자들이 불편한 과정 없이 편리하고 간편하게 대출 상품을 비교·가입할 수 있도록 하려는 취지에서 진행되었다”며, “앞으로도 다양한 플랫폼과의 제휴를 통한 서비스 확장과 더불어 대출 관리에 니즈가 있는 고객들의 론테크(Loan-Tech)에 도움이 되는 다양한 기능을 출시할 것”이라 밝혔다.

한편 대출 관리 특화 마이데이터 서비스 알다는 12개 금융사의 대출 상품을 한 번에 비교해 주는 맞춤 대출 찾기 서비스를 제공하고 있다. 이외에도 금융 시장의 정보 비대칭을 해결하고 금융 소비자들의 권리를 찾을 수 있게 돕기 위해 금융 마이데이터를 활용한 신용 올리기, 금리인하요구권 진단, 신용보고서 등 다양한 기능을 고도화하고 있다.

