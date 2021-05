고양 향동지구 '한일 미디어타워 향동', 오피스 완판 이어 상가 분양 열기 후끈

현재 개발 중인 수색 역세권과 창릉 신도시 사이에 위치한 숨은 진주 향동지구의 ‘한일 미디어타워 향동’ 오피스가 40여 일 만에 완판에 이어 상가 분양도 뜨거운 관심을 받고 있다.

‘한일 미디어타워 향동’은 경기도 고양시 덕양구 향동지구에 위치하는 섹션 오피스로, 지하 5층~지상 15층 연면적 약 3만1,818㎡ 규모로 조성되어 있으며 주변 상가보다 입지가 좋고 경쟁력 있는 가격대에 향동지구 최중심 상권으로 향동천 영구조망에 더불어 바로 앞에 고양선 향동지구역 지하철도 개통이 될 예정이다.

또한 삼면 코너 자리에 위치해있으며 바로 앞 향동천과 향동교를 걸어오는 사람들에게 눈에 띌 수 있는 자리에 위치해있다.

‘한일 미디어타워 향동’ 상가의 분양 관계자는 “향동지구가 품고 있는 입지적 미래가치와 함께 차별화된 상품성이 투자자들에게 높은 평가를 받은 것으로 보인다”며, “코너 자리이면서도 경쟁력이 있는 가격대가 관심집중 요인이고, 지역 번호도 02번을 사용한다는 점에서 고객들의 관심이 높아지고 있다“고 밝혔다.

향동지구의 계획인구는 약 2만3천여 명이며 9,000여 세대가 현재 입주하였다. 또한 총 459실의 오피스 입주기업 (근무자 약 2,000명)을 고정 수요로 확보하고 있다. 주 7일 상권의 대표적인 사례로 주변에 판교 2배 규모의 창릉신도시를 비롯해 상암DMC까지 고려하면, 향수 배후수요는 더욱 커질 전망이다.

이곳은 창릉신도시와 상암DMC, 덕은지구, 은평구와 가깝게 있어 지하철이 개통되면 교통에서도 이점을 가져올 수 있다.

고양시는 향동지구와 인근 개발지구의 향동지구 내 역, 창릉지구 내 역 3개, 화정지구 역, 대곡역(3호선, 경의중앙선, GTX-A, 대곡소사선), 고양시청역 등 총 7개 역이 신설될 예정이며 ‘고양시 철도사업 특별회계’ 조례를 설치해 광역철도망 구축을 보다 원활하게 추진해 나갈 계획이라고 밝혔다. 이에 따라 향동지구가 굉장히 활성화될 것으로 귀추가 주목된다.

상가는 100% 프리미엄 수변 상가로, 향동천 영구 조망권(일부)을 확보한 차별화된 경쟁력도 갖고 있으며 편의점, 부동산, 커피전문점, 약국, 베이커리 등 지정업종 독점 호실을 선착순 분양한다. 현재 3층도 멀티플레이스 공간으로 완판이 되어 현재는 1, 2층 상가 호실을 분양 중이다. 주변 시세 대비 분양가가 상당히 저렴하며 현재 코로나로 인해 사전예약이 필수다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr