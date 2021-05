에듀윌 대표 “쌀 나눔, 이웃 가까이서 꼭 필요한 도움 제공하는 사회공헌위원회 활동"

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 2011년 1월부터 매월 지역 이웃을 위해 쌀 100포대를 기부하는 ‘사랑의 쌀 나눔’을 이어오고 있다. 124개월간 한 번도 빠짐없이 진행된 에듀윌 사회공헌위원회의 쌀 나눔은 지난 4월, 성북시각장애인복지관에 전달한 쌀 100포대를 포함해 누적 기부량 1만 2,422포대를 달성했다.

박명규 에듀윌 대표는 “사랑의 쌀 나눔은 에듀윌 사회공헌위원회의 다양한 사회공헌 활동 중에서도 가장 대표적인 활동으로, 지역 이웃의 가장 가까이에서 가장 필요한 도움을 전달드리고 싶다는 마음으로 나눔을 진행하고 있다”며 “에듀윌 대표 사회공헌 활동인 사랑의 쌀 나눔이 더 많은 이웃들의 한 끼 걱정을 덜어드릴 수 있길 바란다”고 전했다.

에듀윌 사회공헌위원회가 지금까지 기부한 124톤의 쌀은 약 62만 1천 명이 한 끼 식사를 해결할 수 있는 양으로, 앞으로도 어려운 이웃들의 끼니 문제 해결을 위해 에듀윌 대표 사회공헌활동은 사랑의 쌀 나눔으로 꾸준한 기부를 이어갈 예정이다.

에듀윌 사회공헌위원회는 사랑의 쌀 나눔 외에도 지역사회의 꿈 실현을 위한 여러 가지 사회공헌 활동을 펼치고 있는 중이다. ▲학교 밖 청소년들의 새로운 출발을 응원하는 ‘검정고시 지원’ ▲어려운 경제 사정으로 학업에 집중하지 못하는 학생들을 지원하는 ‘장학금 지원’ ▲소외계층을 위한 다양한 지원 사업에 활용할 기부금을 임직원과 회사가 함께 모금하는 ‘임직원 나눔펀드’ 등 대표적 사회공헌 활동은 물론, 국가적 재난 상황 발생 시 구호 성금을 전달하거나 연말연시 어려운 이웃들을 위한 봉사 활동을 전달하는 등 활발한 나눔을 진행하고 있다.

박명규 에듀윌 대표는 “기업이 성장하는 만큼 사회적 책임도 커진다고 생각한다. 에듀윌은 어떠한 상황 속에서도 꾸준한 나눔을 이어가며 주어진 책임을 다하도록 노력하겠다”고 전했다.

한편, 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다. 한국리서치 공무원 선호도, 인지도 조사 결과 1위에 올랐으며, 한국의 기네스북 KRI 한국기록원에 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 세 번 공식 인증받았다.

최봉석 대리 mr1004@asiae.co.kr