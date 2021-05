대전시, 산업단지·공장 등 토양오염 우려지역 ‘실태조사’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 관내 산업단지와 공장 인근의 토양오염 우려지역 85개 지점에서 토양을 채취해 대전 보건환경연구원에 의뢰하는 방식으로 오염 실태조사를 벌인다고 11일 밝혔다.

실태조사는 오는 11월까지 각 구에서 오염 유형에 따라 표토와 심토를 채취해 보건환경연구원이 카드뮴(Cd), 납(Pb), 수은(Hg) 등 토양오염 우려기준 22개 항목을 검사하는 것으로 진행된다.

조사대상에는 올해 중점오염원 지역으로 선정된 공장폐수 유입지역 3곳과 지하수 오염지역 3곳, 토지개발지역 13곳, 노후·방치 주유소 지역 3곳 등 14곳이 포함된다.

시는 조사결과 토양오염 우려기준을 초과할 경우 오염원인과 범위 및 오염 정도를 파악하기 위한 토양정밀조사를 추진하고 오염이 최종 확인되면 원인자를 찾아내 정화 명령을 내려 복원하도록 할 계획이다.

임묵 시 환경녹지국장은 “토양오염이 우려되는 지역을 정밀하게 조사해 토양오염을 예방하고 오염으로부터 시민의 건강과 안전을 보호토록 하겠다”고 말했다.

