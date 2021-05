[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 10일 오후 신길5동 근린공원에서 휴식하고 있는 어르신들과 대화를 했다.

채 구청장은 이날 신길5동 일대 현장행정에 나서 대영초, 대영중, 대영고등학교 통학로를 둘러보며 학부모와 소통한 후 신길 근린공원, 소규모 지역 상점을 들러 주민 건의사항과 제안의견을 들었다.

이후, 한화꿈에그린아파트 공동주택 입주자 대표와 소규모 간담회를 갖고 지역 현안에 대한 격의없는 의견을 나누었다.

채현일 구청장은 “구정 운영과 발전에 큰 관심과 애정으로 제안해주신 사항 꼼꼼히 검토하여 구민 피부에 와닿는 민생행정을 더욱 세심히 챙겨나가겠다”고 전했다.

