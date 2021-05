TS트릴리온 ‘TS샴푸’, 모바일 MMORPG 게임 ‘바람의나라: 연’과 콜라보

세계적인 명품 샴푸 브랜드 ‘TS샴푸’ 캠페인을 전개하고 있는 TS트릴리온(대표 장기영)이 넥슨(대표 이정헌)과 손잡고 ‘바람의나라: 연 TS샴푸 세트’ 한정수량 선착순 이벤트를 펼친다.

이번에 선보이는 이벤트는 학대 피해 아동의 지원을 위하여 마련되었다. TS와 초록우산 어린이재단, 넥슨 모바일 MMORPG ‘바람의나라: 연’이 공동으로 진행하며, 후원에 참여한 유저 전원에게는 TS를 대표하는 샴푸, 컨디셔너와 캐릭터를 개성 있게 연출할 수 있는 TS 머리 외형의 ‘TS샴푸’ 아이템 등으로 구성된 스페셜 쿠폰 패키지를 담은 ‘바람의나라: 연 TS샴푸 세트’를 제공한다. 기부금은 전액 초록우산 어린이재단을 통하여 국내 아동 지원 사업에 사용될 예정이다.

장기영 TS트릴리온 대표는 “’TS샴푸’를 사랑해 주시는 고객님들의 성원에 보답하고자 초록우산 어린이재단, 넥슨 ‘바람의나라: 연’과 협업을 진행하게 되었다. 유저 이벤트와 연계한 이번 사회 공헌 캠페인을 통하여 소외받는 이웃들에게 더 따뜻한 사회가 되길 바란다. 좋은 제품, 좋은 가격, 좋은 일에 앞장서기 위하여 전개하고 있는 TS의 사회 공헌 활동 ‘TRUSTS 캠페인’을 비롯하여 기업의 사회적 책임을 적극 실천하겠다”라고 말하였다.

‘바람의나라: 연 TS샴푸 세트’에 관한 더욱 자세한 내용은 넥슨 공식 커뮤니티 및 ‘바람의나라: 연 TV’ 유튜브 공식 채널을 통하여 확인할 수 있다.

한편, TS트릴리온은 최근 지드래곤을 ‘TS샴푸’ 모델로 발탁하여 명실공히 세계적인 명품 샴푸 브랜드로 자리매김하고 있다. 올해를 ESG 경영 원년으로 삼고 대표 브랜드 'TS샴푸'를 앞세워 글로벌 헤어케어 시장의 리딩 기업으로서 경쟁력 강화에 나선다. ESG 경영 실천의 일환인 'TRUSTS 캠페인'은 회사 설립 이래 펼쳐온 다양한 사회 공헌 활동의 강화 및 확대를 목적으로 한다. 이외에도 TS트릴리온은 친환경 용기 사용 및 적용 확대를 통하여 플라스틱 배출량을 감축하는 등 가시적 성과를 거둔다는 계획이다.

대표 브랜드인 'TS샴푸' 외에도 LED 두피관리기 'TS토파헤어리턴', 국민 건강을 최우선으로 하는 'TS마스크', 국내외에서 인기를 끌고 있는 'TS착한염색' 등 기능성 화장품, 헬스&리빙 및 건강기능식품 시장에 제품을 출시하며 바이오헬스케어 전문 기업으로 굳건히 자리매김하고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr