한솔교육 쇼핑몰 ‘한솔교육몰’, 가정의 달 이벤트 실시

5월 가정의 달 맞이 경품 행사, 페이백 프로모션 앵콜 진행

교육전문기업 한솔교육(대표 김인환)의 ‘한솔교육몰’이 가정의 달을 맞아 프로모션을 진행한다. 한솔교육몰은 신기한 나라, 핀덴 등 한솔교육의 전 제품과 다양한 영유아 대상 제품을 구매할 수 있는 대표 쇼핑몰이다. 한솔교육몰은 지난 4월 리뉴얼 이후 소비자들의 많은 호응으로 이전 매출액 대비 100% 성장을 달성했다. 고객 감사 의미로 지난 달 리뉴얼을 맞이해 실시한 ‘신기한나라 인기전집 구매 시 20% 현금 페이백 프로모션’을 재진행한다.

이 외에도 5월 가정의 달 한정으로 다양한 혜택을 구성했다. 룰렛 이벤트를 통해 매일 100명씩 총 3천명에게 신세계백화점 상품권, 5% 할인 쿠폰을 제공하고 구매 후 리뷰를 작성시 추첨을 통해 아카라치 어린이 카메라, 핀덴 물티슈를 증정한다.

‘핀덴베베’ 구매시에는 말놀이 그림책 20권, 멀티블록과 플레이블록을 증정하고 핀덴베베를 포함한 세트 구매에는 추가 혜택도 제공한다. ▲핀덴베베-톡톡 구매 시 10% 추가 할인 ▲핀덴베베-자연놀이 구매 시 애플 보드북 10권 추가 증정 ▲핀덴베베-창의놀이 구매에는 베베 손인형 2종을 추가 증정한다. 신용카드 결제 시 최대 12개월 무이자할부가 가능해 구매 부담도 줄였다.

또한 ‘한솔핀덴 파트너스’로 구매 시 25% 현금 페이백을 받을 수 있다. 사이트를 통해 ‘한솔핀덴 파트너스’에 가입 후 본인 SNS 계정 등에 한솔교육몰 제품을 홍보하고 이를 통해 매출이 발생하면 수수료를 현금으로 페이백 받을 수 있는 프로그램이다.

한편 한솔교육몰 5월 프로모션에 대한 자세한 내용은 한솔교육몰 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr