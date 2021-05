글로벌 키즈 비대면 클래스 플랫폼 헤이키도, 비대면으로 세계적인 아티스트 와 만남 주선

세계적인 유수의 교육 기관들과 교육자들을 국내 미취학 아동과 청소년에게 연결해 주는 에듀테크 플랫폼 헤이키도가 5월 가정의 달을 맞이해 세계적인 인플루언서들과 비대면으로 만날 수 있는 스페셜 원데이클래스를 준비했다고 헤이키도 박현지 대표가 밝혔다.

첫번째 이벤트는 금년도 미국 최고 권위의 아동 문학상 ‘뉴베리상’ 100번째 수상자인 한국계 작가 테이 켈러와의 만남을 국내 최초로 준비했다. ‘뉴베리상’을 수상한 작품 ‘호랑이를 잡을때’는 테이 켈러 작가가 어릴 적 외할머니에게 전해 들은 한국 전래동화에서 영감을 받아 쓴 장편 동화책으로, 어린이들이 책을 읽고 작가와 40분간 질의 응답 시간을 가질 수 있게 구성됐다고 소개했다.

두번째로 준비한 이벤트 클래스는 이번 새로 확장, 개편한 국립현대미술관 과천 어린이미술관 오픈 전시 ‘너랑 나랑’ 참여 작가이자 세계적인 한국계 미국인 미디어 아티스트 리사박과의 만남을 주선했다.

헤이키도 박현지 대표는 “보통 아티스트라고 하면 캔버스에 붓을 든 작가들을 연상하기 마련이다. 하지만 미술이란 장르안에서도 다양한 커리어가 존재하는데 아이들에게 새로운 커리어에 대한 사고의 확장을 만들어 줄 수 있는 기회가 될 것이라 기대한다. 특히, 미디어 아티스트는 4차 산업 혁명 시대에 테크놀로지와 예술이 접목된 미래 지향적인 커리어라 꼭 소개하고 싶었다”라며 “대학시절 뉴욕에서 함께 공부한 친구가 세계적인 아티스트로 성장하는 모습을 옆에서 지켜봤기에 더 애정을 가지고 국내 최초로 기획한 클래스다”라고 말했다.

또한 “이번 리사박과의 만남은 오프라인 전시와 온라인 아티스트 만남으로 이어지는 온오프라인이 교차하는 가장 이상적인 키즈 교육 프로그램이라고 생각한다”라며 “온라인 수업으로 헤이키도에서는 정기적으로 평소에 쉽게 접하지 못하는 세계를 무대로 활동하는 인플루언서들과 국내 어린이들이 비대면으로 만날 수 있는 클래스들을 선보일것이다”라고 밝혔다.

헤이키도 온라인 클래스는 네이버 스마트스토어에서 신청이 가능하다.

