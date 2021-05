5~6월 모내기철 "용수공급 원활…저수율은 관심 필요"

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 최근 6개월 누적 강수량이 평년과 유시하고 댐과 저수지 저수율도 평년 수준 이상이어서 모내기철 용수공급이 정상적으로 이뤄질 것으로 내다봤다.

10일 행정안전부는 최근 6개월 누적 상수량이 282.2㎜로 평년과 비슷한 수준이라고 밝혔다. 다만 최근 1개월 전국 누적강수량은 54.7㎜로 평년의 63.1% 수준이어서 용수 관리에 지속적인 관심이 필요하다고 강조했다. 5월과 7월의 강수량은 평년과 유사하고 6월은 평년보다 비슷하거나 많을 것으로 전망했다.

전국 농업용 저수지의 평균 저수율은 평년대비 111% 수준으로 모내기철 농업용수 부족 우려는 크지 않다고 판단했다. 모내기 시기에는 지역별로 품종, 기온 등에 따라 차이는 있으나 전국 대부분 지역에서 본격적인 영농급수가 진행될 예정이다. 영농급수에 따라 저수율의 감소와 전국 저수지별 용수공급 여건에 차이가 있음을 고려하여, 모내기 추진상황과 저수율 등을 상시 관리하고 물 부족 우려지역에 대해서는 용수확보 대책을 수립하는 등 사전 대비를 지속해 나갈 계획이다.

생활 및 공업용수 분야는 주요 수원인 다목적댐과 용수댐의 저수율이 평년의 106% 이상이며 일부 도서·산간지역*은 지형적 특성 등으로 인해 비상급수를 실시하고 있다. 정부는 5월과 6월 강수량이 부족할 경우 충남 보령댐과 운문댐 등 일부지역의 저수율 저하로 인한 가뭄이 우려됨에 따라 댐 수문상황 등을 철저하게 관리할 예정이다.

최만림 재난대응정책관은 “3월에는 반가운 봄비로 대지가 촉촉해졌는데 최근에는 평년보다 강수량이 다소 적었다”며 “그럼에도 농사 시작인 모내기철 용수공급이 원활하도록 전국 모내기 상황과 저수율 상황 등 관리에 만전을 다하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr