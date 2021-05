수원시, 환경컵 '큐피드' 사용 카페 37곳으로 늘어

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 전개하는 '수원 환경컵 큐피드(Cupid) 사용 캠페인'에 참여하는 카페가 37곳으로 늘었다.

수원시는 앞서 지난 2월24일부터 1회용컵 사용을 줄이기 위해 '수원 환경컵 큐피드 사용 캠페인'을 도입했다. 카페에서 음료를 포장구매할 때 1회용컵 대신 수원시가 제작한 다회용 텀블러(스테인리스 재질)를 사용하는 것이다.

캠페인을 시작할 때 행궁동ㆍ인계동ㆍ4개 구청 주변 카페 28곳이 참여했다. 지난 7일 기준 캠페인 참여 카페가 37곳으로 늘었다.

수원시는 큐피드 환경컵 1만1200개를 제작해 지난 7일까지 카페 4568곳에 배부했다.

수원 환경컵 큐피드는 '그린디자이너' 윤호섭 국민대 명예교수가 디자인 개발에 참여해 만든 텀블러로 용량은 450㎖다. '큐피드(Cupid)'는 'Cup'(컵)과 'Identity'(독자성)를 조합해 만든 이름이다.

수원시는 직원들에게 큐피드 사용을 적극적으로 권고하고 있다.

시 관계자는 "작은 실천이 1회용품을 줄이고, 환경을 보호하는 데 큰 도움이 된다"며 "조금 불편하더라도 수원 환경컵 큐피드를 적극적으로 사용해 달라"고 당부했다.

