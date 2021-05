신세계TV쇼핑, 모바일 회원 500만명 돌파…고객 감사 프로모션

31일까지 전 회원 멤버십 한 단계 상향 운영

5555명 추첨 적립금 최대 5만원, TV상품 2번 구매 시 2만원 적립금 추첨



[아시아경제 김유리 기자] 신세계TV쇼핑은 모바일 가입 회원 500만명 돌파를 기념해 고객 감사 프로모션을 선보인다고 10일 밝혔다.

이달 31일까지 신세계TV쇼핑 온라인몰과 모바일 애플리케이션을 통해 축하 댓글 이벤트를 진행한다. '500만 회원에게 쏜다' 이벤트 페이지에 축하의 글을 남긴 고객 전원에게 조건 없이 100포인트를 지급하고 그중 5555명을 추첨해 1000포인트부터 최대 5만포인트 적립금을 선물한다.

10일부터 16일까지는 온라인몰과 모바일 앱에서 매일 오전 9시 '릴레이 초특가 딜'을 진행한다. 뷰티, 패션, 레포츠, 건강식품, 생활용품 카테고리 중 인기상품을 엄선해 100개 수량 한정, 깜짝 초특가에 선보일 예정이다.

5월 한 달간 전 회원의 멤버십 등급을 한 단계 상향 운영하는 '멤버십 업그레이드' 행사도 진행한다. 등급별로 3~10% 할인쿠폰과 추가 적립금을 제공하며 기존 VIP 고객에게는 15%할인 쿠폰을 제공하는 것으로 등급 상향 혜택을 대신한다.

TV 방송상품을 구매한 고객에게도 풍성한 혜택을 제공한다. 10일부터 23일까지 방송 상품을 2회 이상 주문한 고객 중 1000명을 추첨해 2만원의 적립금을 증정한다. 신세계TV쇼핑 온라인몰과 모바일 앱을 통해 TV 방송상품을 5만원 이상 결제한 고객에게는 결제금액의 10%를 적립금으로 제공한다(적립금 한도 최대 5만원, 신청고객 한정).

