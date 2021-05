文 취임 4년…탁현민 "현재만 평가하는 건 대단히 위험하다"

[아시아경제 권서영 기자] 탁현민 청와대 의전비서관이 문재인 대통령의 임기가 1년 남았다며 그간의 소회를 전했다.

탁현민 청와대 의전비서관은 오늘(9일) 자신의 페이스북에 올린 글에서 "어느새 4년이 지났고, 이제 1년이 남았다"고 운을 뗐다. 이는 문재인 대통령 당선 4년째를 의미함과 동시에 남은 임기가 1년임을 뜻하는 것으로 풀이된다.

탁 비서관은 "지난 4년의 소회, 그 시간 동안 해왔던 여러 일들을 떠올리다가 그만두었다. 우리의 정치는, 그리고 정치와 관계 맺은 모든 일들은 과거나 미래가 아닌 오직 현재로만 평가 받게 된다"고 말했다. 이어 그는 "하지만 오로지 현재만 평가 받는 것은 대단히 위험하다"며 "과거의 위업이 미래의 비난이 되기도 하고 현실의 위기가 미래의 성취가 될 수도 있다"고 덧붙였다.

또한 탁 비서관은 "당면한 오늘로만 평가 받는다고 해서 오늘만 위해 일할 수는 없다"고도 말핶다. 그는 "한 그루의 나무를 심을 때 작은 묘목의 크기만 바라보는 사람은 없다"며 "나무를 심고 내려오면서 언젠가 이 나무가 얼마나 더 크고 단단하게 자라날지 상상하며 내려오게 된다"고 강조했다.

글의 말미에 그는 "관해난수(觀海難水·바다를 본 사람은 물을 함부로 말하지 않는다)"라는 맹자의 인용구를 덧붙이며 "4년을 했으니 남은 1년은 더 어렵다"고 자신의 심경을 밝혔다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr